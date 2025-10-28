"Eu, 6-7!" Ko nozīmē šis trendīgais joks, kas pārņēmis internetu?
Ja turi roku uz pulsa tam, kas notiek sociālajos tīklos, tad noteikti esi dzirdējis joku “6–7”. Bet ko tas nozīmē un kāpēc jauniešiem tas patīk?
Bērniem un jauniešiem šobrīd ļoti patīk joks “6–7”. Viņi to ikdienas sarunās iepina pat bez jebkāda konteksta. Dažkārt otram cilvēkam tiek uzdots jautājums, uz kuru atbilde ir “6–7”. Taču būtiski skaitļus pateikt arī īpašā veidā.
Kāpēc joks ir populārs?
Joka saknes meklējamas repera Skrilla dziesmā "Doot Doot". Tajā viņš vairākas reizes atkārto frāzi "six-seven" jeb "seši–septiņi". Tieši šis fragments no dziesmas iepatikās lietotājiem, un viņi to sāka izmantot ārpus konteksta.
Bet joks kļuva par īstu sensāciju pēc tam, kad kādā "TikTok" video bērns basketbola spēles laikā kliedza "6–7" tieši kamerā brīdī, kad spēlētājs meta bumbu grozā.
Vēlāk "TikTok" platformā parādījās dažādas šī video versijas – pat tādas, kas bija patiesi baisas. Šobrīd jaunieši saka šo frāzi visdažādākajās situācijās.
Vai šiem skaitļiem ir kāda nozīme?
Daži uzskata, ka tas ir veids, kā apzīmēt kaut ko viduvēju jeb angliski sakot – mid. Runājot par sportistiem, piemēram, basketbolistiem, to frāzi lieto arī, lai apzīmētu augumu – sešas pēdas un septiņas collas (201 cm). Tomēr lielākā daļa piekrīt, ka “6–7” nav nekādas nozīmes. Jaunieši to saka, jo viņiem tas šķiet smieklīgi.
Patiesībā “6–7” var uzskatīt par tādu kā nevainīgu aizvietotāju skaitlim 69.
Absurda humora izjūta
Saprotami, ka paaudzei, kas uzaugusi lietojot internetu, ir izveidojusies sava humora izjūta, ko ne visi spēj saprast. Piemēram, “Italian Brainrot” vai “Grinča ceļgala operācija” – mīms, kurā laimīgam personāžam (bieži vien zilam Grinčam) virsū ir uzraksts: "Tā sajūta, kad rīt ir ceļgala operācija."
Bieži vien Alfa paaudzes mīmi neko nenozīmē, un viņi paši priecājas, ka pieaugušie tos nesaprot.