Kas ir "Tung Tung Tung Sahur" un cits tā dēvētais “smadzeņu puves” saturs, ko daudzi nepārstāj skatīties?

Interneta kopiena šo satura virzienu iesaukusi par “itāļu smadzeņu puvi” (no angļu Italian brain rot) – saturs bez jebkāda dziļuma, haotisks, absurds un pārspīlēts. Tam patiesībā nav nekādas saistības ar Itāliju. Raksturīgi, ka šajos video tiek izmantoti spilgti filtri, fonā skan it kā itāļu valoda, bet patiesībā – džibriš jeb bezjēdzīga murmināšana, kas līdzinās itāļu valodai. Mierīgākā “itāļu sadzeņu puves” saturā ietilps, piemēram, video, kur sēž kaķis uz palodzes un skatās arā pa logu, tikmēr mākslīgais intelekts zemā vīriešu balstiņa saka - špiruliro golibiro jeb kā to varētu interpretēt skatās uz baložiem. Arī Dons ir izmantojis šo audio savam video.