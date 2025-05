Populārajai “Lofi Girl” tagad ir savs “Instagram” konts, kurā viņa lauž priekšstatu, ka vienmēr ir produktīva

“Lofi Girl” fani jau sen bija fantazējuši, ko šī meitene dara, kāda ir viņas dzīve, kad viņa nesēž pie sava galda. Tagad par to vairs nav jālauza galva – “Lofi Girl” ir savs “Instagram” konts. Tajā tiek publicēts saturs tā, it kā meitene pati to pārvaldītu, ļaujot ieskatīties viņas pasaulē no viņas skatpunkta. Ja līdz šim šķita, ka “Lofi Girl” ir ļoti produktīva un vienmēr paspēj paveikt daudz, tad tagad atklājas pretējais. Piemēram, kādā video redzams, kā viņa tuvojas durvīm, lai izietu no klases un ietu tālāk mācīties mājās, taču pēkšņi video tiek apturēts, un parādās uzraksts: “Viņa neturpināja mācīties. Viņa piecas stundas pavadīja, sēžot telefonā.” Tāpat var redzēt, ko viņa pierakstījusi uz kādas lapas sev uz galda – nelielas, ikdienišķas detaļas, kas ļauj saprast: viņa ir tāda pati kā daudzi citi studenti.