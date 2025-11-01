UNIKĀLI FOTO: kā agrāk mazgāja tramvajus un autobusus

11. tramvajs tāpat kā šodien kursēja no centra līdz Mežaparkam, bet kādreiz to mazgāja pavisam savādāk.

Pirms vairākiem gadu desmitiem Rīgas sabiedriskā transportu – tramvajus, trolejbusus un autobusus – padarīt tīrus un spodrus nemaz nebija tik viegli, kā tagad, kad talkā nāk automātiskās mazgātuves, putekļsūcēji un citi roboti. Padomju laikā transportlīdzekļus depo mazgāja ar rokām, izmantojot šļūtenes, birstes un ziepjūdeni.

