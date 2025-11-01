Rīgas sabiedriskā transporta vēsturiskā mazgāšana
Savulaik Rīgas tramvaju, trolejbusu un autobusu mazgāšana nebija tik ļoti kā tagad uzticēta robotiem. Transportlīdzekļus depo mazgāja ar rokām, izmantojot ...
Sabiedrība
Šodien 06:54
UNIKĀLI FOTO: kā agrāk mazgāja tramvajus un autobusus
Pirms vairākiem gadu desmitiem Rīgas sabiedriskā transportu – tramvajus, trolejbusus un autobusus – padarīt tīrus un spodrus nemaz nebija tik viegli, kā tagad, kad talkā nāk automātiskās mazgātuves, putekļsūcēji un citi roboti. Padomju laikā transportlīdzekļus depo mazgāja ar rokām, izmantojot šļūtenes, birstes un ziepjūdeni.
RĪGAS SATIKSMES MAZGĀŠANA