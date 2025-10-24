Aktieris Juris Hiršs ar koncertu piedalās Preiļu Galvenās bibliotēkas 95 gadu svinībās
23. oktobrī Preiļu Galvenā bibliotēka svinēja 95 gadu jubileju – nozīmīgu notikumu gan Preiļu pilsētas, gan Latgales kultūras dzīvē. Gandrīz gadsimtu bibliotēka ir bijusi vieta, kur cilvēki satiekas ar grāmatām, idejām un viens ar otru – vieta, kur saglabājas atmiņas un dzimst nākotnes sapņi. Bibliotēkas dzimšanas dienā notika akustisks dziesmu un stāstu koncerts kopā ar aktieri Juri Hiršu.
Bibliotēkas vēsture aizsākusies 1930. gadā, kad Preiļos tika izveidota neliela publiska lasītava ar tikai dažiem desmitiem grāmatu. 30. gados Daugavpils ielā 17 tā bija pieticīga istaba ar koka grāmatu plauktiem un lasāmgaldu pie loga, taču tieši tur sāka krāties zināšanu un kultūras gaisma, kas šodien staro daudz plašāk. Gadu gaitā bibliotēka piedzīvojusi pārmaiņu laikus, pārcelšanās un tehnoloģiskās revolūcijas, tomēr tās misija allaž palikusi nemainīga – būt tuvumā cilvēkam un lasīšanai.
Šodien Preiļu Galvenā bibliotēka vairs nav tikai statiska telpa ar grāmatām. Tā ir mūsdienīga, daudzfunkcionāla informācijas un kopienas vieta, kas piedāvā plašu resursu klāstu, ērtas un pieejamas telpas, kā arī dažādas aktivitātes bērniem, jauniešiem un ģimenēm. Bibliotēka ir vieta, kur bērni var piedalīties LEGO un robotikas pulciņos, kamēr vecāki atrodas savos darbos vai izmanto iespēju blakus telpā izvēlēties lasāmvielu. Tā ir vieta, kur ģimenes var kopā lasīt, spēlēties, mācīties un atpūsties. Bibliotēkas kolektīvs pieņem visus izaicinājumus un vienmēr ir gatavs palīdzēt, nodrošinot atbalstu, atsaucību un sirsnīgu attieksmi pret lasītājiem.
“Bibliotēka vienmēr ir bijusi sirds vieta mūsu pilsētā – vieta, kur cilvēki nāk ne tikai pēc grāmatām, bet arī pēc sarunām, iedvesmas un kopības sajūtas. 95 gadi ir apliecinājums tam, cik nozīmīga ir lasīšana un kultūra cilvēka dzīvē. Mēs strādājam, lai bibliotēkas lietotājiem būtu komfortabla vide atpūtai, komunikācijai un pašizaugsmei, lai apmierinātu viņu zinātkāri, atbalstītu mūžizglītības iespējas un sekmētu informācijas pieejamību pēc iespējas plašākam sabiedrības lokam,” uzsver Ilona Skorodihina, Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja.
“Bibliotēka kā bišu strops, kur katra bite un šūna savā vietā, un prasmīga dravnieka rokās spēj piepildīt krātuves. Mēs lepojamies ar bibliotēku kā vietu, kur valda atvērtība, radošums un siltums. Vienmēr ar smaidu un pozitīvu attieksmi sagaidām apmeklētājus. Te ikviens var atrast savu pasauli – lasīt, mācīties, darboties, satikties un iedvesmoties. Kopā mēs veidojam vietu, kas kļuvusi par īstu sabiedrības centru,” saka Preiļu Galvenās bibliotēkas kolektīvs, uzsverot atsaucību un sirsnību.
“Neredzu nevienu iemeslu, lai neapmeklētu bibliotēku, jo tā ir zināšanu avots, kas pieejams ikvienam bez maksas. Bibliotēka piedāvā lielu dažādu nozaru literatūras klāstu, kas dod iespējas apgūt jaunu, interesējošu amatu,” pārdomās dalās Andris (41).
“Visvairāk patīk žurnālu stūrītis,” stāsta pensionāre Albīne. “Bez izdevumiem uzzini visus jaunumus. Brīnišķīgi!”
Inese (māmiņa, 41) lepojas ar bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu: “Nevaru iedomāties ikdienu bez jaunākajām bērnu grāmatām. Esam bieži bibliotēkas apmeklētāji, un katrreiz pārņem burvības sajūta, atrodot grāmatu, ko lasīt vakarā pirms miedziņa. Rotaļu stūrītis un digitālo aktivitāšu centrs dod iespēju jēgpilni un saistoši pavadīt brīvo laiku, veicina interesi par grāmatām. Bibliotēka ir mūsdienīgāka un kļuvusi tuvāka cilvēkiem.”
“Tā ir īsta dārgumu krātuve – mūspuses ļaudis vienuviet. Novadpētniecības materiālus bieži izmanto skolu jaunatne, gatavojot pasākumus un projektu darbus par vietējā dzīvē ievērojamiem notikumiem un cilvēkiem. Ikviens interesents var paplašināt savu redzesloku, uzzinot ko jaunu par savu novadu,” atzīst Līvija.
“Lasītprasme ir viena no svarīgākajām cilvēka pamatprasmēm, kas paver apvāršņus un ir virzītājs izziņas procesos. Bērnu literatūras nodaļas darbs un aktivitātes ir pakārtotas tam, lai, sākot ar pirmajiem dzīves gadiem, ikvienu sekmīgi ievadītu brīnumainajā atklāsmē, ko sniedz grāmata,” saka Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Solvita Erta.
Preiļu Galvenā bibliotēka izsaka sirsnīgu pateicību visiem lasītājiem, sadarbības partneriem, pašvaldībai, atbalstītājiem un bibliotēkas kolektīvam par uzticību, līdzdalību un ieguldīto darbu. Kopā mēs turpinām rakstīt Preiļu bibliotēkas stāstu – stāstu par cilvēkiem, grāmatām un digitālo pasauli.