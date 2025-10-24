Stabulniekos vēlas atbrīvoties no kolhoza priekšsēdētāja Sorokina vārda
Preiļu novada iedzīvotāji ir iesnieguši prasību mainīt Ivana Sorokina ielas nosaukumu Stabulniekos uz Antona Skuteļa ielu, aicinot sabiedrību līdz 4. novembrim piedalīties aptaujā par šīs ielas pārdēvēšanu.
Preiļu novada pašvaldībā saņemts iedzīvotāju iesniegums, kurā tiek prasīts mainīt Ivana Sorokina ielas Stabulniekos nosaukumu uz Antona Skuteļa ielu. Iedzīvotāji norāda, ka Antona Skutelis ir pazīstams novadnieks un godājams medicīnas profesors.
Pēc Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā esošajām ziņām Ivans Sorokins bija Kirova vārdā nosauktā kolhoza pirmais priekšsēdētājs, vietējais iedzīvotājs, zemnieks, kurš attīstīja linkopības nozari kolhozā. Par priekšsēdētāju viņš strādāja no 1948. līdz 1961. gadam. 1941. gadā bija izveidojis sarkano stūrīti Stabulniekos. Bija PSKP biedrs, kā lielākā daļa padomju valsts vadošo darbinieku. Karoja padomju armijas rindās II pasaules karā. Aktīvi darbojās lauksaimniecības kolektivizācijā. Ziņu par Ivana Sorokina iesaistīšanos komunistiskās partijas organizētajā genocīdā pret Latvijas tautu muzejā atrodamajos materiālos nav. Viņš bija tipisks padomju kolhoza vadītājs.
Tā kā Publiskās atmiņas centrs ir jau iepriekš aicinājis izvairīties ielu nosaukumos izmantot personības, pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 4. novembrim aizpildīt aptaujas anketu un izteikt savu viedokli par nepieciešamību pārsaukt Ivana Sorokina ielu Stabulniekos, piedāvājot izteikt savus variantus, kā pārdēvēt šo ielu.
Aptaujas anketa pieejama platformā VisiDati.lv: Aptaujas anketa. Drukātā formātā Stabulnieku pagasta pārvaldē: Aptaujas anketa (PDF).
Daļa iedzīvotāju ielu aicina nosaukt Antona Skuteļa vārdā, kurš dzimis 1939. gadā Stabulnieku pagasta Baložos. Mācījies Silajāņu pagasta Aizmežu pamatskolā, Galēnu pagasta Vilcānu un Dravnieku pamatskolās, Vidsmuižas vidusskolā un Rīgas 1. medicīnas skolā. Studējis Rīgas medicīnas institūtā (1965-1971), bijis ārsts kardiologs ātrajā medicīniskajā palīdzībā Rīgā (1971-1973), Rīgas Medicīnas institūta farmakoloģijas katedras laboratorijas jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks (1973-1980), Latvijas Kardioloģijas institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (1980-1993). Latvijas Medicīnas akadēmijas farmakoloģijas katedras docents (no 1993). Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzējs, farmakoloģijas katedras asociētais profesors. Līdzautors 22 preparātu izpētē. Par foridona izpēti piešķirta Latvijas Ministru Padomes prēmija (1990). Vairāk nekā 200 zinātnisku rakstu, 8 grāmatu un 20 izgudrojumu autors vai līdzautors. Latvijas Farmakologu biedrības biedrs (1971). Latvijas farmaceitu biedrības goda biedrs.
Savukārt Stabulnieki (latgaliešu: Stabuļnīki) ir ciems Preiļu novadā, Stabulnieku pagasta centrs. Latvijas PSR laikā Stabulnieki bija Kirova kolhoza centrs. Pašlaik tajā dzīvo ap 230 iedzīvotāju.