Ziemeļu ģimene Preiļu pusē audzē saldus arbūzus, gribētāji brauc pat no Rīgas

Ziemeļi audzē dažādas arbūzu šķirnes: daļa ir kraukšķīgi, daļa – miltaināki, daļa – ar īsāku nogatavošanās periodu. “Pirmajā gadā bija arī šķirnes, kas nemaz neizdīga. Ar laiku sākām atlasīt tās, kas mums pašiem patīk. Arī šogad mums ir jaunas šķirnes, kuras iepriekš neesam mēģinājuši. Gribam paši uztaustīt, kas patīk gan pēc garšas, gan audzēšanas īpašībām. Svarīgs ir arī šķirnes veģetācijas periods, cik ātri tie ienākas. Mēs nestādām stādiņus ļoti agri, kā to dara citi, kuri jau janvārī vai februārī audzē arbūzus podiņos. Mēs sējam pašās maija beigās vai jūnija sākumā, kad jau ir silts, jo arbūziem ļoti svarīga ir augsnes temperatūra, vismaz +15 °C. Līdz ar to, kad stādus izstāda, tiem nav vairs jācieš lielie temperatūras kontrasti – aukstas naktis un siltināti siltumnīcas apstākļi, kā tas ir agrīnā pavasarī. Cenšamies sagaidīt maksimāli labvēlīgus laikapstākļus, jo tad stādi arī ļoti ātri aug. Ja nemaldos, no brīža, kad sēkliņas iesējām, pagāja apmēram divas nedēļas, un jau stādījām tās zemē – stādi bija kupli, spēcīgi. Tas ļauj izvairīties no tā mocīšanās laika, kad mazie stādiņi stīdzē, mēģinot noķert siltumu un saulīti.” Ar šādu pieeju ģimene pirmos arbūzus jau var sākt baudīt ap augusta vidu.