Trakā pasaule
Šodien 12:44
FOTO: Orģijas Preiļos? Vīrietis parāda, kādu dīvainu atradumu atklājis savā dārzā
Preiļos kāds nezināms viesis, šķiet, ir izvēlējies dārzus kā savu slepeno tikšanās vietu. Sociālā tīkla "Facebook" lietotājs Igors savā dārzā ir pamanījis aizmirstas zeķubikses un apakšbiksītes.
"Labdien Preiļos! Kāds ir aizmirsis savas zeķubikses un apakšbiksītes manā dārzā," – raksta Igors savā sociālā tīkla ierakstā, pievienojot arī fotogrāfiju.
Preiļos dārzā aizmirstas apakšbiksītes.
Šis gadījums izraisa Igoram jautājumu par to, vai tiešām nevar atrast citas vietas orģijām? Vīrietis arī neizslēdz iespēju dalīties ar video materiāliem no novērošanas kameras, lai visi uzzinātu, kas tieši notika šajās acīmredzami “intīmajās tikšanās reizēs!"
Igora ieraksts izsaucis lielu sajūsmu vietējo iedzīvotāju vidū – kamēr vieni smejas, ka labprāt redzētu arī video, citi saka, ka varbūt patiesībā tas ir slepens vēstījums?