Uzmanību, Gmail lietotāji! Pārbaudiet šo vienu jauno iestatījumu, lai nezaudētu piekļuvi e-pastam
Google paziņojusi par jaunu drošības pasākumu Gmail kontiem, kas paredzēts, lai palīdzētu lietotājiem atgūt piekļuvi, ja viņu konts tiek bloķēts, uzlauzts vai pazaudēts, raksta Forbes.com.
Uzņēmums sāk ieviest funkciju “Atkopšanas kontakti”, kas drīzumā būs pieejama visiem lietotājiem. Šī funkcija ļaus Gmail lietotājiem izvēlēties uzticamu personu – ģimenes locekli vai draugu –, kas nepieciešamības gadījumā palīdzēs atjaunot viņu kontu.
Šajā gadījumā atkopšanas kontakts saņems verifikācijas kodu, kas palīdzēs atgūt piekļuvi. Google uzsver, ka šai personai nebūs piekļuves e-pastam vai citiem personas datiem. Turklāt Android lietotājiem sāk ieviest vēl vienu jauninājumu – kontu varēs atjaunot, izmantojot tālruņa numuru un ierīces bloķēšanas ekrāna paroli. Tam vajadzētu atvieglot iekļūšanu savā kontā, ja tālrunis tiek pazaudēts vai parole aizmirsta.
Kiberdrošības eksperti apgalvo, ka jaunie pasākumi stiprinās aizsardzību pret pieaugošo konta pārņemšanas mēģinājumu skaitu. Tomēr eksperti arī mudina lietotājus saglabāt modrību – aizsargāt savus pieteikšanās datus, izvairīties no aizdomīgiem e-pastiem un regulāri pārbaudīt sava konta atkopšanas informāciju. Atkopšanas kontaktpersonu funkcija tiek ieviesta pakāpeniski, tāpēc tā var nebūt uzreiz pieejama visiem lietotājiem. Tās pieejamību varat pārbaudīt, ieejot savā Google kontā un paskatoties iestatījumos.