Nacionālais parks pārtop izgāztuvē, netiek galā ar Bauskas bērnu vecākiem, Olainē cīnās ar autovrakiem: kriminālā province
Tūristi dabā aizvien mazāk izmet atkritumus, bet pieaudzis to mēslotāju skaits, kuri cenšas ietaupīt un mežos izgāž celtniecības atlikumus. Piemēram, Dabas aizsardzības pārvalde ikgadu no Ķemeru Nacionālā parka izved vairākas tonnas būvgružu. Šīsnedēļas “ķēriens” – vairāk nekā tonna bitumena jumta seguma.
Dabu nesaudzē arī maluzvejnieki, kuri šonedēļ nelegāli centās lomu sadabūt gan Ventspilī, gan Ādažu novadā. Pēc pilsētnieku pārmetumiem par vietvaras nespēju tikt galā ar autolūžņu atstājējiem Olaines stāvlaukumos, pašvaldības policija beidzot ķērusies klāt sarūsējošo spēkratu problēmai. Savukārt kāds trīspadsmitgadīgs tīnis auto nevis lika mierā, bet gan kosmiskā ātrumā nesās no Rīgas uz Saulkrastiem, kur viņu ne bez piepūles notvēra vietējā pašvaldības policija. Savukārt Bauskā ceļu satiksmes noteikumus nevēlas ievērot bērnu vecāki un savām atvasēm, vēl bērnudārzniekiem, rāda nelāgu piemēru.
Ķemeru Nacionālais parks pārvēršas par izgāztuvi
Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) atgādina, ka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju meži nav atkritumu poligoni: “Rudenī daudzi dodas sēņot un baudīt meža mieru, taču bieži vien šīs pastaigas atklāj ne tikai dabas skaistumu, bet arī atkritumu kaudzes. Sevišķi bēdīga situācija ir Rīgas tuvumā esošajā Ķemeru Nacionālajā parkā. Tur ik gadu savācam vairāk nekā 15 tonnas atkritumu. Nacionālie parki nav atkritumu poligoni, bet mājvieta retiem augiem un dzīvniekiem, kā arī atpūtas galamērķis dabas mīļotājiem.”
Pēdējos gados strauji pieaudzis mežos izmesto būvniecības atkritumu apmērs. Šonedēļ Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki no Ķemeru Nacionālā parka meža izveda vairāk nekā tonnu bitumena jumta seguma — toksisku materiālu, kas nopietni kaitē augiem, dzīvniekiem un ūdens kvalitātei.
Īpaši daudz atkritumu Ķemeru Nacionālajā parkā pārvaldes darbinieki savāc rudenī, kad cilvēki vietās, kas ir tālāk no tūrisma takām, tos uziet sēņojot un ziņo par tiem lietotnē “Vides SOS”. Tūristi dabas teritorijā rada arvien mazāk atkritumu, bet pieaug to cilvēku skaits, kas izgāž būvniecības atkritumus. “Mūsu novērojumi liecina, ka cilvēki tos izmet sistemātiski. Pēdējā vedumā, ko mūsu darbinieki savāca mežā, bija vairāk nekā tonna bitumena jumta seguma. Acīmredzot, par tā utilizēšanu oficiālā atkritumu izgāztuvē īpašnieks nav vēlējies maksāt, tādēļ atvedis un izgāzis to dabā. Šāda “filozofija” ir teju visiem atkritumu atvedējiem. ” vērtē pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vadītājs Artūrs Jansons.
“Nosodām bezatbildīgo “negribu maksāt” pieeju attiecībā uz savu celtniecības materiālu utilizāciju oficiālās atkritumu izgāztuvēs, dodot priekšroku to aizvešanai uz nacionālo parku. Ja atkritumi uzreiz nonāktu tiem paredzētajās vietās, cilvēkresursus un finanses, ko izmantojam to savākšanā un transportēšanā prom no dabas teritorijas, varētu likt lietā jēgpilnāk, piemēram, tūrisma infrastruktūras uzturēšanā un atjaunošanā,” vēsta DAP.
Olainē tramda auto vrakus
Ka sociālajiem tīkliem ir spēks, šajās dienās pierādīja kāds olainietis vārdā Ivars, kurš “Facebook” grupā “Olaine” ierakstīja: “Jau divus gadus mēģinu dabūt pamestas mašīnas prom no mūsu pagalma stāvvietas Gaismas 2, Stūnīši. Pašvaldības policija neko nav spējīga izdarīt, vai nu viņiem nav stāvvietas, kur tās mašīnas likt, vai nu nav kaut kādi līgumi saslēgti. Pēdējā reizē, kad zvanīju, man 15 minūtes skaidroja, ka iespējamas dažādas dzīves situācijās un man ir jāiejūtas citu cilvēku sarežģītajā dzīvē un nekas nav jādara... Nu, ok. Iespējams, kādam ir pieredze vai idejas ko var darīt? Viena mašīna stāv gadu, otra jau trīs gadus nekustināta. Loģiski ,ka aizņem vietu un izskatās neforši. “
Pēc dažām stundām sociāldemokrātu vadītās Olaines pašvaldības mājaslapā jau parādījās skarbs brīdinājums pamestu spēkratu lietā: “Olaines pašvaldības policijai piešķirtas tiesības pārvietot ilgstoši atstātus vai pamestus transportlīdzekļus!
Olaines novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums pilnvarot Olaines novada pašvaldības policijas amatpersonas pieņemt lēmumus par transportlīdzekļu atzīšanu par ilgstoši atstātiem uz ceļa vai atmestiem nolietotiem transportlīdzekļiem, kā arī organizēt to piespiedu pārvietošanu uz speciālām stāvvietām. Lēmuma mērķis ir nodrošināt efektīvāku Olaines novada publiski pieejamo teritoriju uzturēšanu, pilsētvides sakoptību un sabiedrisko drošību, novēršot gadījumus, kad pamesti vai nolietoti transportlīdzekļi ilgstoši atrodas publiskās vietās.
Atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 43.3 panta pirmajai daļai, transportlīdzekli var pārvietot piespiedu kārtā, novietojot to speciālā stāvvietā, ja: * nav iespējams noskaidrot transportlīdzekļa piederību; * transportlīdzeklim ir bojājumi, kuru dēļ tas nedrīkst piedalīties satiksmē; * pārkāpti apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi un transportlīdzeklis traucē citiem satiksmes dalībniekiem (piemēram, sabiedriskā transporta kustībai, gājējiem vai citām automašīnām); * transportlīdzeklis novietots stāvēšanai apdzīvotās vietās uz brauktuves tumšajā diennakts laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, kur apstāties aizliegts un tam nav iedegtas noteiktās gaismas ierīces un tas nav pietiekami saredzams citiem vadītājiem; * transportlīdzeklis atzīstams par ilgstoši atstātu uz ceļa; * transportlīdzeklis atkārtoti novietots personām ar invaliditāti paredzētā stāvvietā bez atļaujas.
Pamatojoties uz šo regulējumu, Olaines novada pašvaldības policijas amatpersonas ir tiesīgas: * piestiprināt brīdinājuma uzlīmes; * pieņemt lēmumus par transportlīdzekļu atzīšanu par ilgstoši atstātiem vai nolietotiem; * sastādīt protokolus par piespiedu pārvietošanu.
Minētais process ar katru transportlīdzekli tiks veikts Ministru kabineta noteikumu Nr. 748 noteiktajā termiņā. Savukārt transportlīdzekļi, kas pēc pārvietošanas uz speciālo stāvvietu netiks izņemti noteiktajā termiņā, tiks nodoti pārstrādes uzņēmumam.
Iedzīvotāji, kuri pamana ilgstoši novietotus vai acīmredzami pamestus transportlīdzekļus publiskās vietās, aicināti par to informēt Olaines novada pašvaldības policiju, zvanot pa tālruni 67967196 vai rakstot uz policija@olaine.lv.”
Trīspadsmitgadīgs tīnis Saulkrastos joņo 235 kilometriem stundā
Saulkrastu novada pašvaldības policijai naktī no pirmdienas uz otrdienu nācās traukties palīgā Valsts policijai, lai notvertu bēgošu autovadītāju, kurš ar “Škodas” spēkratu joņoja no pašas galvaspilsētas. Liels bija likumsargu pārsteigums, kad atklājās, ka pie stūres ir pusaudzis, kurš auto bija “aizņēmies” no vecākiem.
Īsi pirms diviem naktī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Reaģēšanas biroja darbinieki Rīgā, Brīvības ielā veica autovadītāju alkohola pārbaudi līdz brīdim, kad kāds “Škoda” vadītājs nepakļāvās policijas likumīgajām prasībām apturēt transportlīdzekli un uzsāka bēgšanu.
Likumsargi vairākkārt izteica prasību apturēt transportlīdzekli, taču tā vadītājs turpināja bēgt – sākotnēji pa autoceļu A2 (Vidzemes šoseja), pēc kā nogriezās uz autoceļu A1 (Rīga-Ainaži, Igaunijas robeža). Bēgšanas laikā autovadītājs brauca agresīvi un pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu, braucot pat ar 235 km/h. Bēgošais vadītājs brauca Saulkrastu virzienā, tāpēc tika pieņemts lēmums piesaistīt papildspēkus no Saulkrastu pašvaldības policijas.
Saulkrastu novada pašvaldības policijas priekšnieks Guntis Vinters pastāstīja, ka pusaudzis ar “Škodu” Saulkrastos iebraucis no Rīgas puses ar ātrumu sasniedzot pat 260 kilometru stundā. Saulkrastu policijas ekipāža pie veikala “Rimi” Rīgas ielā bija nobloķējusi ceļu, taču autovadītājs apbraucis policijas auto, pārsitot uz ielas apmales automašīnai riepu.
Saulkrastu policijas ekipāža sekojusi bēgošajam transportam un Saulkrastu centrā automašīna apturēta, bet tajā esošie) pusaudži nodoti Valsts policijai (automašīnā bija vēl divi nepilngadīgi jaunieši, kuru drošību autovadītājs apdraudēja ar savu rīcību).
Par notikušo Valsts policija ir uzsākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 259.1 panta, proti par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, kas izpaudusies kā agresīva braukšana pēc kompetentas institūcijas amatpersonas atkārtotas vai vairākkārtējas prasības apturēt transportlīdzekli. Policija šobrīd turpina skaidrot visus apstākļus.
Valsts policija aicina vecākus pārrunāt ar savām atvasēm ceļu satiksmes drošības padomus kopumā, kā arī to, ka automašīnas vadīšana nav atļauta un paredzēta bērniem, un šāda rīcība var beigties gaužām bēdīgi gan pašam autobraucējam, gan pasažieriem un citiem satiksmes dalībniekiem. Tāpat policija aicina vecākus parūpēties par to, lai bērni nevar brīvi piekļūt automašīnas vai citu transportlīdzekļu atslēgām.
Ventspilī un Ādažos uzdarbojas maluzvejnieki
Visā Latvijā savu nelegālo rūpalu turpina maluzvejnieki, par ko liecina “asā hronika”:
* Pirmdien, 20. oktobrī, Ventspils pašvaldības policija veica kārtējo maluzvejniecības apkarošanas patrulēšanu Ventas upē. Patruļas gaitā ap pulksten 20:55 pie Packules upes ietekas tika atrasts un izcelts aptuveni 30 metrus garš maluzvejnieku tīkls ar nozveju - seši brekši un viena vimba. Zivis atbrīvotas no tīkla un atlaistas Ventā, informē policisti.
* Savukārt Ādažu novada pašvaldības policija ziņo: “Pie vienas no novada ūdenstilpēm tika konstatēts makšķerēšanas noteikumu pārkāpums – persona makšķerēja vienlaikus izmantojot trīs makšķerēšanas rīkus, kas ir aizliegts. Atgādinām: vienai personai atļauts izmantot ne vairāk kā divus makšķerēšanas rīkus vienlaikus, ja katram rīkam ir ne vairāk par trim jebkura veida āķiem.”
Bauskā bērnudārza vadītāja netiek galā ar nepaklausīgajiem vecākiem
bērnudārza “Pasaulīte” vadītāja Daina Kadiševska tiek galā ar mazuļiem, bet ar viņu vecākiem gan ne. It sevišķi ar tiem, kuri neievēro 302. ceļazīmi: pat mazam bērnam skaidrs, ka baltais rimbulis, ko ieskauj sarkana apmale, nozīmē: “Braukt aizliegts”. Tomēr šo mazo bērnu vecāki to negrib saprast. Tāpēc bērnudārza vadītāja audzināšanas nolūkā vecākiem izplatījusi paziņojumu:
“Svarīga informācija pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaulīte” bērnu vecākiem un tiem, kas atved bērnus uz iestādi ar personīgo auto. Bērnudārzs “Pasaulīte” rūpējas par katru, kas ierodas pie mums, tāpēc lūdzam ievērot apkārt esošās ceļa zīmes.
Lai nerodas pārpratumi! Pēc mūsu atkārtota aicinājuma Bauskas pašvaldības policija un Bauskas pašvaldības pārstāvji atbalsta mūsu vēlmi pastiprināt kārtību Saules ielā pie iestādes.”
Viņa pieaugušajiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējiem atgādina: “Atceraties, ka Saules ielā 8 pie bērnudārza tiek veikta videonovērošana, lai nodrošinātu bērnu, darbinieku un apmeklētāju drošību. Videonovērošanu veic pašvaldības policija. Pārvietojoties uz un no bērnudārza, lūdzam pievērst uzmanību gan braucēju, gan kājām gājēju noteikumiem uz ielas.
Mēs rūpējamies par visu bērnu drošību, tādēļ aicinām arī Jūs būt atbildīgiem un ievērot ceļu satiksmes noteikumus. Lūdzu, ievērojiet ceļa zīmes Saules ielā pie bērnudārza:
* no V. Plūdoņa ielas puses - “Braukt aizliegts”;
* no Kalēju ielas puses - “Iebraukt aizliegts”.”