Ādas un kauli Krauļu mežā, Grobiņā bērniem piedāvājot narkokonfektes, krāpnieki aplaupa latgaliešus: kriminālā province
Kuldīgas Krauļu priedēs kāds paslepen izmetis dzīvnieku atliekas, kas palikušas pāri pēc medījuma nodīrāšanas – gan kaulus, gan noģērētās ādas. Savukārt Liepājas ezerā ārzemnieki ar viltus skaņām muļko ūdensputnus, lai tos varētu nošaut.
Pa Grobiņu braukājot kāds aizdomīgs sarkans auto, kura vadītājs bērniem piedāvājot bezmaksas narkotiskās konfektes, satraukušies skolēnu vecāki, bet policija neko aizdomīgu nav konstatējusi. Ķekavā pa renovējamo māju celtniecības sastatnēm naktī ložņā garnadži, kuri dzīvokļu logos spīdina lukturus un lūko, ko varētu nozagt. Savukārt Latgales pusē zagļi-krāpnieki gan pašmāju, gan no Lietuvas neslapstās pa naktī, bet gaišā dienas laikā dodas mājās pie senioriem un no viņiem izkrāpj tūkstošu tūkstošus.
Ādas, spalvas un kauli Krauļu priedēs
Kuldīgas novada pašvaldības policija ir saņēmusi iedzīvotāju sūdzības par Kuldīgas Krauļu priedēs, mežā izmestiem atkritumiem, tostarp dzīvnieku izcelsmes - ādu, spalvu, kaulu un citu līdzīgu materiālu. Policija ir apsekojusi notikuma vietu, fiksējusi pārkāpumu un veic visas nepieciešamās darbības pārkāpēja noskaidrošanai.
Lai novērstu šāda veida prettiesisku rīcību, pašvaldības policija aicina atsaukties aculieciniekus, kuri redzējuši, ka atkritumi tiek izgāzti mežā: “Atgādinām, ka sadzīves atkritumi jāizmet tikai oficiāli ierīkotos atkritumu konteineros. Būvgružus nedrīkst izmest pie sadzīves atkritumiem vai dabā – tie jānogādā šķirošanas laukumā Kuldīgā, Dārzniecības ielā 9. Savukārt dzīvnieku izcelsmes atkritumi jānogādā speciālās atkritumu pieņemšanas vietās.
Pašvaldības policija pateicas iedzīvotājiem, kuri jau ir ziņojuši par šādiem pārkāpumiem, un aicina arī turpmāk nepalikt vienaldzīgiem – tikai kopīgiem spēkiem varam padarīt mūsu novadu tīrāku, drošāku un sakoptāku. Par gadījumiem, kad ievērojat, ka novada mežos vai nomaļās vietās tiek izgāzti sadzīves atkritumi, būvgruži vai citi piesārņojumi, lūdzam ziņot pašvaldības policijai pa tālruni 28881288. Anonimitāte tiek garantēta.”
Ķekavā naktīs pa ēku stalažām siro zagļi
Ķekavniece Alise Strēle visus savus kaimiņus brīdina: “Gribu pabrīdināt tos, kuriem pašreiz renovē daudzdzīvokļu mājas (k4, k10, k15). Naktīs zagļi neguļ!
Šonakt piecēlos pulksten 02:20 no stalažu skaņām. Divi ar lukturiem spīdina dzīvokļos un meklē to, kas tiem nepieder. Zvanīju pašvaldības policijai, bet vai apsekoja māju - nezinu, jo pulksten 06:00 atkal piecēlos no trokšņa.
Dalieties ar šo ziņu, lai aiziet arī līdz tiem “gudrīšiem”. Lai zina, ka nakts klusajā laikā no stalažām troksni dzird pamatīgi. Arī kaimiņi to piefiksējuši.”
Ārzemnieki Liepājas ezerā muļķo un šauj ūdensputnus
Valsts meža dienesta medību inspektori sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides inspektoriem atklājuši nelikumīgas medības, kurās ūdensputnu pievilināšanai tika izmantoti skaņu ieraksti ar putnu balsīm. Nelikumīgās medības 1. oktobra agrā rītā tika organizētas publiskajā ūdenstilpē – Liepājas ezerā un tajās piedalījās ārzemju mednieki. Veicot pārbaudi, skaņu ierīce tika izņemta, bet par nelikumīgām medībām uzsākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi.
Valsts meža dienests atgādina, ka Latvijā ir aizliegtas medības, kurās pievilināšanai tiek izmantoti skaņu ieraksti. Tāpat ūdensputnu medībās ir aizliegts izmantot pusautomātiskos ieročus, kurus iespējams pielādēt ar vairāk nekā trim patronām. Mednieki tiek aicināti iepazīties ar Medību likuma 24. pantā uzskaitīto aizliegto medību līdzekļu, rīku, metožu un paņēmienu sarakstu, kā arī atgādināt par to medniekiem, kas saņēmuši ārzemnieka atļauju medīt Latvijas teritorijā.
Jāatgādina, ka Medību likums paredz bargu naudas sodu, ja medības izmantoti skaņu ieraksti – no astoņām līdz 140 naudas soda vienībām (no 40 līdz 700 eiro).
Grobiņā bērnus pievilinot ar narkokonfektēm
Grobiņas skolēnu vecāku čata grupās otrdien, 7. oktobrī, izplatījās satraucošas ziņas, ka pilsētā bērniem tiek piedāvātas bezmaksas narkotiskas vielas, ko dēvē par “konfektēm”, raksta portāls liepajniekiem.lv. Lūk, pāris notikumu atstāsti:
* Ap pulksten 15:00 pie Grobiņas sporta centra piebraukusi sarkana mašīna, iespējams, “Volvo”, un no tās meitenei piedāvātas bezmaksas konfektes.
* Vēlāk, ap pulksten 17:00 pie Alejas ielas blakus zēnam pavērts sarkanās mašīnas logs un no tās, neapturot auto, jauns puisis atkal piedāvājis par brīvu paņemt konfektes.
“Par laimi, bērni bija brīdināti un neko no svešiem cilvēkiem nepieņēma,” raksta ziņas izplatītāji un turpina: “Lūdzu, pārrunājiet ar saviem bērniem, lai viņi nekādā gadījumā neko nepieņem no svešiniekiem, pat ja tas tiek piedāvāts kā “konfekte” vai “bez maksas”!”
Par šiem gadījumiem vecāki ziņojuši Dienvidkurzemes pašvaldības policijai. Tās priekšniece Ieva Ilstere liepajniekiem.lv atklāja vien to, ka kārtībsargi pārbauda šo informāciju. Savukārt Valsts policijā iedzīvotāji nav vērsušies, taču likumsargi, reaģējot uz sociālajos tīklos pieejamo informāciju, noskaidros tās ticamību, iespējamos transportlīdzekļus un personas, pauda policijas pārstāve Madara Šeršņova.
“To pirmais ir palaidis vecāks, kura bērns bija uzrunāts,” par izplatīto ziņu vatsapa vietnē sacīja Grobiņas vidusskolas direktore Laila Roga: “Mamma brīdināja pārējos savas klases vecākus un uzreiz vērsās arī policijā. Tā, manuprāt, ir ļoti loģiska un pareiza rīcība. Tas, manuprāt, bija vērtīgi - preventīvi tas palīdz, jo tagad katrs vecāks var pārrunāt šo situāciju ar savu bērnu. Esmu ļoti pateicīga ģimenei, ka viņi jau iepriekš mājās ar bērniem par šādiem gadījumiem ir runājuši, un bērni noreaģēja ļoti adekvāti – meitenīte veikalā mierīgi nogaidīja, līdz aizdomīgā mašīna aizbrauca.”
Uz jautājumu, vai skolai ir bijuši kādi signāli par narkotikām, Laila Roga sacīja: “Man nav bijusi saskare ar šādiem gadījumiem, par to neko nezinu.”
Jāatgādina, ka pērn gada nogalē par narkotikām želejkonfekšu izskatā izcēlās tracis vairākās Rīgas skolās, taču tā izrādījās viltus ziņa, kurai “kājas auga” no vienkārša skolas brīdinājuma vecākiem, kurā bija teikts, ka “saltu” smēķēšana nedaudz pierimusi, tomēr jāturpina sekot līdzi tam, ko bērni iegādājas, ēd un dzer.
Parastus saldumus atgādinošas konfektes, kas satur marihuānas galveno aktīvo vielu jeb tetrahidrokanabinola skābi, patiešām pastāv. ASV tādas var legāli nopirkt štatos, kur legalizēta marihuānas lietošana, “konfektes” iegādājamas arī internetā, un ārvalstīs bijuši gadījumi, kad ar tām saindējas bērni, raksta liepajniekiem.lv.
Valsts policijas un Dienvidkurzemes novada pašvaldības policijas amatpersonas ir pārbaudījušas informāciju, pārskatījušas videokameru ierakstus un norādītajos laika posmos nav bijusi neviena automašīna, kas būtu piestājusi pie bērniem, kā tas norādīts ierakstos sociālajos medijos, pēcāk sacīja Madara. Šeršņova.
Krāpnieki aplaupa latgaliešus
Divi izmanīgi lietuviešu krāpnieki dažu dienu laikā no kāda Augšdagavas novada iedzīvotāja, uzdodoties par komunālo pakalpojumu un policijas darbiniekiem, izkrāpuši vairāk 7600 eiro. Viņiem tomēr neizdevās aizmukt no Latvijas, jo nonāca mūsu policijas rokās, pie tam viens no viņiem nokļuva aiz restēm. Savukārt kāds cits krāpnieks no senioriem Daugavpilī un Krāslavas novadā izkrāpis 13 770 eiro. Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Latgales reģiona pārvaldes jautājumos Jūlija Jurāne Jauns.lv informēja:
“Aizvadītajā nedēļā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas, veicot operatīvās un izmeklēšanas darbības, Daugavpilī aizturēja divus naudas kurjerus – 1999. un 1982. gadā dzimušus vīriešus. Telefonkrāpnieki uzdevās par komunālo pakalpojumu un policijas darbiniekiem.
Jāmin, ka 1982. gadā dzimušajam Lietuvas Republikas pilsonim piemērots apcietinājums. Valsts policijā ir uzsākti kriminālprocesi, turpinās izmeklēšana.”
3. oktobrī policisti aizturēja 1982. gadā dzimušu Lietuvas pilsoni, kurš telefonkrāpšanas shēmā izpildīja naudas kurjera lomu. Policijas rīcībā ir informācija, ka telefonkrāpnieki 1. oktobrī zvanīja Augšdaugavas novada iedzīvotājam un uzdevās gan par “Latvenergo” darbiniekiem, gan par policijas darbiniekiem, apgalvojot, ka ieradīsies policijas pārstāvis, kuram jānodod naudas līdzekļi. Lai iegūtu 1967. gadā dzimušā vīrieša uzticību, pie viņa ieradās naudas kurjers, kurš izkrāpa 7600 eiro skaidrā naudā. Aizturētais vīrietis pēc iepriekšējas vienošanās ar citām krāpšanas shēmā iesaistītām personām veica noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju 7600 eiro apmērā. Tiesa 1982. gadā dzimušajam vīrietim piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu. Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 177. panta otrās daļas un 195. panta otrās daļas (šie panti paredz atbildību par krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu).
Savukārt 1. oktobrī Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas aizturēja 1999. gadā dzimušu vīrieti, kurš tika atpazīts kā naudas kurjers. Zināms, ka persona kā naudas kurjers darbojies divos krāpšanas gadījumos Daugavpils pilsētā un vienā Krāslavas novadā. Kopumā no senioriem vīrietis izkrāpa 13 770 eiro skaidrā naudā.
Saistībā ar šiem noziedzīgajiem nodarījumiem pret aizturēto vīrieti ir uzsākti trīs kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 177. panta otrās daļas, proti, par krāpšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Paredzētais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskie darbi vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Tāpat arī uzsākts process pēc Krimināllikuma 177. panta pirmās daļas, proti, par svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai viltu (krāpšanu). Paredzētais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskie darbi vai naudas sods.
Valsts policija atkārtoti brīdina iedzīvotājus: nekad neizpaudiet pa tālruni personīgos datus – pases vai ID informāciju, bankas kartes numurus un internetbankas pieejas datus. Nesekojiet nepazīstamu personu norādījumiem vai prasībām, īpaši, ja tiek lūgts instalēt programmas vai veikt neparastas darbības ierīcēs. Tāpat pēc nepazīstamu zvanītāju pieprasījuma nedrīkst nodot svešiniekiem skaidru naudu vai bankas kartes. Likumsargi atgādina, ka policisti un citu valsts iestāžu darbinieki nezvana, lai iegūtu skaidru naudu, bankas kartes vai bankas kontu datus. Šādas telefonsarunas uzreiz jāpārtrauc!