Aizliegts ekspluatēt ugunsgrēkā cietušo Saulkrastu novada bērnudārza "Bitīte" ēku
Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) pēc ugunsgrēka Saulkrastu novada Sējas pagasta Lojā esošajā bērnudārzā "Bitīte" un pēc ēkas apsekošanas nolēmis aizliegt tās ekspluatāciju līdz brīdim, kad tiks novērsta konstatētā bīstamība, aģentūru LETA informēja BVKB.
Bērnudārza telpu apsekošanas laikā konstatēts, ka daļēji nodegusi jumta konstrukcija virs vairākām telpām, bet atsevišķās vietās jumta konstrukcija iznīcināta pilnībā. Tāpat ir bojātas spāres, apdare un inženiertīkli, ēkā nav elektrības un apkures, vairākas telpas applūdušas ugunsgrēka likvidācijas laikā.
BVKB secinājis, ka ēkas kopējais tehniskais stāvoklis šobrīd vērtējams kā pirmsavārijas. BVKB pieņemtais lēmums par bērnudārza ēkas ekspluatācijas aizliegumu būs spēkā līdz brīdim, kad tiks novērstas ugunsgrēka radītās sekas un ēka būs droša turpmākai ekspluatācijai.
Saulkrastu novada pašvaldība, kā ēkas īpašnieks, organizēs turpmākos pasākumus situācijas novēršanai un izvērtēs iespējas ēku atjaunot, norāda BVKB.
Jau ziņots, ka naktī no 19. uz 20. oktobri 405 kvadrātmetru platībā dega pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" Saulkrastu novada Lojā. Tādējādi viena ēkas daļa ir izdegusi, bet otra - daļēji appludināta. Veicot dzēšanas darbus, ugunsgrēkā cieta glābējs.
Valsts policija sākusi resorisko pārbaudi par ugunsgrēku. Sākotnēja informācija gan neliecina par noziedzīgu nodarījumu, aģentūra LETA noskaidroja policijā.