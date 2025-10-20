Ugunsnelaime skārusi Saulkrastu novada pirmsskolas izglītības iestādi “Bitīte” Lojā.
Šodien 09:53
FOTO: Saulkrastu novadā svētdien degusi pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"
Svētdienas vakarā ugunsnelaime skārusi Saulkrastu novada pirmsskolas izglītības iestādi “Bitīte” Lojā, informē Saulkrastu novada pašvaldība.
Ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu pēc plkst. 23. Likvidēt ugunsgrēku devās gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Saulkrastu daļa, gan Krimuldas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība. Tiek ziņots, ka dega pirmsskolas izglītības iestādes jumts.
Krimuldas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība ziņo, ka notikuma vietā ieradās ar vienu autocisternu četru glābēju sastāvā. Sadarbojoties ar Saulkrastu VUGD, ugunsgrēks tika likvidēts plkst. 23.43.
Saulkrastu novada pašvaldība vēsta, ka izdegusi ir ēkas viena daļa, otra daļa ir daļēji appludināta. Līdz pirmdienas rītam Lojas ciemā tika atslēgta centralizētā ūdensapgāde.
Šodien pašvaldība lems par tālāko rīcību.