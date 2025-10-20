Policija sāk pārbaudi par ugunsgrēku bērnudārzā “Bitīte” Saulkrastu novadā
Valsts policija (VP) sākusi resorisko pārbaudi par ugunsgrēku bērnudārzā "Bitīte" Saulkrastu novada Sējas pagasta Lojā, noskaidroja VP.
Vienlaikus sākotnējā informācija neliecina par noziedzīgu nodarījumu, norādīja VP.
Jau ziņots, ka aptuveni stundu pirms pusnakts ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Saulkrastu novada Sējas pagastu, kur dega divstāvu izglītības objekta jumts, bēniņi, kā arī ēkas ārējās kāpnes. Kopējā degšanas platība bija 405 kvadrātmetri. Ugunsgrēks likvidēts šorīt plkst. 06.53.
Saulkrastu novada pašvaldības paziņojumā teikts, ka izdegusi ir ēkas viena daļa, bet otra daļa ir daļēji appludināta. Ēkas ir apdrošinātas.
Bērnudārzu apmeklē vairāk nekā 110 bērnu. Saulkrastu novada pašvaldība pašlaik meklē risinājumus, kur izvietot bērnus, informēja pašvaldībā. Šobrīd tiekot novērtēta situācija un izskatīti piemērotākie risinājumi.
Pašlaik bērnudārza bērni ir mājās ar vecākiem, bet pašvaldība meklēs iespējas ātrāk atsāk sniegt bērnudārza pakalpojumus, norādīja vietvarā.