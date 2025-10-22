Ernestīne Guba no Dāviņiem nosvin apaļu jubileju un saka "Esmu laimīga!"
Ernestīne Guba no Bauskas novada nesen svinēja savu 90. dzimšanas dienu, atzīmējot bagātu un mīlestības pilnu dzīvi, kas ietver darbu, ģimeni un aktīvu ikdienu Dāviņu pagastā. Viņas stāsts ir par izturību, ģimenes vērtībām un sirsnīgu rūpību par apkārtējiem.
Bauskas novada Dāviņu pagasta iedzīvotāja Ernestīne Guba pagājušās nedēļas sestdienā, 18. oktobrī, nosvinēja savu 90. dzimšanas dienu. Viņas mūžs bijis bagāts, darba un mīlestības piepildīts, vēsta Bauskas apvienības pārvalde.
Ernestīne Guba dzimusi Lietuvā - Papilē, Šauļu apkaimē, latviešu ģimenē, kas vairākās paaudzēs dzīvojusi Lietuvā. Bērnība pagājusi darbā un rūpēs, palīdzot lielajā ģimenē, kur augušas sešas māsas un divi brāļi. Pēc kara ģimene pārcēlusies uz Latviju, un 1954. gadā apmetusies Gailīšu pagastā, vēlāk Ernestīne Guba strādājusi Pāces slimnīcā par sanitāri.
Liktenīgā satikšanās ar dzīvesbiedru Jāni notika 1962. gadā — un kopš tā laika dzīves ceļš ritēja kopā, audzinot bērnus un saimniekojot “Jaunžabartos”.
Tagad Ernestīne Guba dzīvo Dāviņos, kopā ar meitas ģimeni, un joprojām ir aktīva, sirsnīga un gādīga — palīdz kaimiņiem, rūpējas par savu mājokli un kaķenīti Ridžu, ar interesi seko notikumiem Latvijā un pasaulē.
Viņa lepni skatās uz saviem mazbērniem un mazmazbērniem — Patriku, Tomu, Melisu un Odriju — un saka: “Esmu laimīga, jo vēl varu par sevi parūpēties.”
Nedēļas sākumā jubilāri skaistajā jubilejā sveica Vecsaules un Dāviņu pagasta nodaļas vadītāja Sandra Siliņa-Aleksejeva. Bauskas apvienības pārvalde no sirds sveic Ernestīni Gubu 90 gadu jubilejā, novēlot veselību, sirsnīgus cilvēkus līdzās un gaišus ikdienas brīžus! Arī Jauns.lv pievienojas jubilāres sveicējiem un viņu sumina nozīmīgajā jubilejā.