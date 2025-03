"Ir jākustas un jāsaglabā humors!" Rīgā šogad sveikti 35 simtgadnieki

Turklāt šogad Latvijas simtgadnieku salidojuma organizētāji paplašināja robežas – tika aicināti ne tikai simtgadnieki no Lietuvas un Igaunijas, bet vēl no 20 Eiropas valstīm. Dalību salidojumā jau apstiprinājuši vairāk nekā 25 seniori no citām Eiropas valstīm, tostarp no Eiropas Senioru federācijas EURAG (European Federation of Older Persons) – vecākās un lielākās Eiropas mēroga organizācijas vecāka gadagājuma cilvēkiem. Pašlaik EURAG ar 152 organizācijām 33 Eiropas valstīs pārstāv miljonu vecāka gadagājuma cilvēku Eiropā un uzstājas, lai nodrošinātu un uzlabotu vecāka gadagājuma cilvēku dzīves kvalitāti sabiedriskā, sociālā un politiskā līmenī.