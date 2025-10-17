"Ministrijas nevajadzīgi tērē mijonus uz nebēdu pa labi un pa kreisi!" Edgars Tavars par katastrofāli nesamaksājamo valsts parādu un ministriju apvienošanu
Saeimas opozīcijas Apvienotā saraksta frakcijas vadītājs Edgars Tavars LTV raidījumā “Rīta Panorāma” parlamentā iesniegto nākamā gada valsts budžeta projektu, ko galīgajā lasījumā paredzēts skatīt 3. decembrī, nosauca par brāķi, kas pilnīgi noteikti jāpārskata. Divas galvenās lietas ir valsts parāda mazināšana un birokrātiskā aparāta samazināšana, kas sevī ietver arī ministriju likvidēšanu jeb apvienošanu.
Runājot par Saeimā skatāmo valsts budžetu nākamajam gadam, Tavars sacīja, ka tas ir brāķis ar astronomisku parādu. Vienlaikus viņš redz iespēju vēl ietaupīt naudu, likvidējot Klimata un enerģētikas ministriju, Sabiedrības integrācijas fondu, kā arī pārskatot funkcijas starp vairākām ministrijām. Tāpat katastrofālos tempos pieaug valsts parāds un nekas nav darīts, lai mazinātu birokrātiju.
Astronomiskas parāds
Edgars Tavars uzsver, ka astronomiskos tempos pieaug valsts parāds, kas jau kļuvis katastrofāls un nesamaksājams. Nav veikti darbi, kas no pozīcijas puses tika solīti, piemēram, trīs ministrijām izveidot nulles budžetu un par 30% samazināt birokrātiju. To liecina valsts procentmaksājumi par parādu: ja 2022. gadā tie bija 166 miljoni eiro gadā, tad 2028. gadā jau būs virs 700 miljoniem, bet 2030. gada jau miljards eiro.
Tādēļ jārod iespējas kā samazināt valsts tēriņus, Un tādas iespējas ir, uzskata Saeimas Apvienotā saraksta frakcijas vadītājs – gan atteikšanās no nevajadzīgām telpām valsts pārvaldē un nelietderīgiem komandējumiem, gan nevajadzīgas darbībām, piemēram, juridiskajiem pakalpojumiem un mārketinga aktivitātēm.
Piemēram, ministriju parlamantārie sekretāri saņem 6800 eiro lielu mēnešalgu, bet neviens īsti nezinot, ko šie parlamentārie sekretāri dara. Tāpat vismaz par 13% ir jāsamazina valsts piešķirtais finansējums politiskajām partijām, kas nestu miljoniem eiro ietaupījumu. Mums reizēm trūkst pārsmits tūkstošu eiro, lai izglābtu kāda cilvēka dzīvību, bet ministrijas nevajadzīgi tērē mijonus uz nebēdu pa labi un pa kreisi. Šī ietaupītā nauda ļautu nodrošināt simtiem ugunsdzēsēju ekipējumu un pedagogu algas, sagādāt formastērpus robežsargiem vai nodrošināt brīvpusdienas skolēniem, saka Edgars Tavars.
Jālikvidē nevajadzīgās ministrijas
Jāpārskata arī ministriju funkcijas un atsevišķas no tā, jālikvidē. Te Edgars Tavars min vairākas iespējas:
* jālikvidē Klimata un enerģētikas ministrija, tās funkcijas nododot atpakaļ Ekonomikas ministrijai un daļēji arī Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM);
* jāpārskata funkcijas starp Veselības un Labklājības ministrijām, lai tās nedublētos. Tāpat tas jāveic arī pārvērtējot Kultūras un Izglītības un zinātnes ministrijas darbu;
* jālikvidē Sabiedrības Integrācijas fonds.
Jauns.lv jau rakstīja, ka Saeima sākusi darbu pie nākamā gada valsts budžeta. Par budžeta projekta nodošanu komisijām balsoja 52 Saeimas deputāti, bet pret bija 41 parlamentārietis. Pašreiz viss liecina, ka pirmajā lasījumā nākamā gada budžetu paredzēts sāks skatīt 5. novembrī, bet galīgajā lasījumā - 3. decembrī. Paredzams, ka tas deputātiem prasīs vairākas dienas, un darbu pie budžeta pieņemšanas iecerēts noslēgt 5. decembrī.