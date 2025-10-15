Sociālajos tīklos nopludināts policistes ziņojums par triju suņu nošaušanas apstākļiem Brunavas pagastā
Sociālajos tīklos publicēts ziņojums, kas adresēts Bauskas novada pašvaldības policijas priekšniekam Egīlam Gailim un ko esot rakstījusi kāda Bauskas novada pašvaldības policijas darbiniece, detalizēti aprakstot sabiedrībā plašu rezonansi izraisījušo 10. oktobra incidentu Brunavas pagastā, kad tika nošauti saimniecības “Modra olas” īpašnieka Modra Konovalova trīs suņi – pieaugusī Bora un divi kucēni Bruno un ČipiĻipi. Internetā nopludinātajā dokumentā skaidroti apstākļi, kādos tika pieņemts lēmums suņus uz vietas nogalināt. Citētajos fragmentos saglabāta autores gramatika.
Policiste skaidro, ka 10. oktobrī plkst. 12:19 saņemts ziņojums, ka Bauskas novada Brunavas pagasta “Ķērpju” īpašumā trīs suņi plosa kādu dzīvnieku, iespējams, stirnu, bet “saimniecei mēģinot pietuvoties, skrēja viņai virsū”. Policijas vienība notikuma vietā ieradusies plkst. 12:57, izsaucēja norādījusi, ka “viņas teritorijā aptuveni 150 metru attālumā no mājas atrodas saplosīts dzīvnieks, kuru plosīja trīs suņi”. Ziņojumā norādīts, ka saplosītais dzīvnieks pamanīts, taču “ar telefonu pietuvinot, nevarēju īsti saprast vai tā ir stirna jeb tas ir saplosīts suns”. Dokumentā norādīts, ka suņus tobrīd pie dzīvnieka neredzēja, taču vēlāk tie iznākuši no krūmiem “divi gabali, liela auguma – viens gaiši pelēkā krāsā, otrs melns ar baltu nedaudz mazāka auguma”. “Suņi, pamanot mūs, sāka riet un sāka skriet mūsu virzienā, tāpēc skrēju uz dienesta automašīnu, jo palika bail, jo suņi bija lieli un agresīvi.”
Ziņojumā teikts, ka viņa mēģināja “diezgan tālu” esošos suņus nofotografēt, trešais suns nekur nebija manāms. “Lai neapdraudētu savu veselību un dzīvību iekāpu atpakaļ dienesta automašīnā un par notikumu nekavējoties informēju BNPP dežuranti [uzvārds aizkrāsots – red.]. [uzvārds aizkrāsots – red.]. informēja, ka, lai nemēģināms suņiem tuvoties un gaidām rīkojumus, viņa noskaidros par tālāko rīcību.” Pēc tam “saņēmām informāciju no [uzvārds aizkrāsots – red.], ka tik sazvanīti dzīvnieku ķērāji un mednieki.” Uz ziņojuma autores jautājumu, vai mednieks drīkst šaut uz suņiem, “saņēmu atbildi, ka ja dzīvnieki ir agresīvi, uzbrūk cilvēkiem, tad drīkst.”
Tālāk ziņojumā norādīts, ka izsaucēja stāstījusi, ka ap plkst. 12.00 gājusi no pagraba apmēram 30 metru attālumā no dzīvojamās mājas, izdzirdēja kaut kādas skaņas un ieraudzīja, ka “aptuveni 150 metrus attālumā no viņas vairāki suņi kaut ko plēš.” Viņa mēģinājusi tos aizdzīt, bet “paejot aptuveni 10 metrus suņu virzienā, suņi viņu pamanīja, sāka rādīt zobus un skriet viņas virzienā. Viņa ļoti nobijās un skrēja prom uz mājām, jo suņi gribēja uzbrukt arī viņai. Viņa paspēja ieskriet mājoklī, bija ļoti pārbijusies, jo saprata, ka ja būtu piegājusi suņiem tuvāk, varētu nepaspēt tikt līdz mājām un suņi saplosītu arī viņu.” Viņa norādījusi, ka bija “pamatoti nobijusies par savu veselību un dzīvību, jo suņi bija lieli un ļoti agresīvi.”
Izsaucēja piezvanījusi medniekam, kurš ieteicis viņai palikt mājās un pateicis, ka informēs pašvaldības policiju. Viņa pauda bažas, ka “ja viņa būtu izlaidusi meitas sunīti, suņi saplosītu arī to, kā arī ja būtu atbraukuši ciemos mazbērni, arī viņu dzīvība būtu apdraudēta, tāpēc saprata, ka esoša situācija ir ļoti nopietna.” Viņa apgalvojusi, ka nezina suņu īpašnieku un netālu dzīvojošā meita arī suņus nepazina.
Ziņojumā teikts, ka vēlāk divi lielie suņi piegāja pie saplosītā dzīvnieka un sāka plēsties. Ap plkst. 13:45 notikuma vietā ieradās mednieks un paziņoja, ka “no mednieku kluba vadītāja ir informēts ka nepieciešamības gadījumā, ja suņi ir agresīvi un uzbrūk, suņus ir jālikvidē. Nedz es, nedz [uzvārds aizkrāsots – red.] nevienā brīdī nedevām rīkojumu suņus likvidēt.” Norādīts, ka tobrīd neviens no pagasta darbiniekiem pēc nosūtītajiem fotoattēliem suņus nav atpazinis.
“Tad [uzvārds aizkrāsots – red.] ar automašīnu devās apsekot teritoriju, mēs palikām uz vietas. Manā redzeslokā suņu nebija. Tad es dzirdēju četrus šāvienus, pēc kā sapratu, ka, iespējams, suņi ir nošauti. Tāpēc es un [uzvārds aizkrāsots – red.] sākām virzīties šāvienu virzienā, līdzi paņemot arī mājdzīvnieku mikroshēmas nolasīšanas ierīci.”
“Par notikušo informēju dežuranti [uzvārds aizkrāsots – red.]. Divu suņu līķi atradās uz lauka. Pienākot tuvāk konstatēju, ka viens bija liela auguma kucēns, līdzīgs bernu ganu suņa šķirnei, otrs suns liela auguma jauktenis melni baltā krāsā. Ar mikroshēmu lasīšanas ierīci pārbaudīju un noskaidroju, ka suņi ir čipēti.” “Netālu atradās arī saplosītā dzīvnieka līķis – stirna, kurai tika izēsta viena mala, bija redzamas zarnas.” Pēc tam viņa devās pie trešā suņa, kas arī izrādījās čipēts. No čipa tika noskaidrots, ka suņi ir reģistrēti uz īpašnieka Modra Konovalova vārda. Tobrīd viņš atradies Rīgā, bet solījis doties uz notikuma vietu, kur sagaidīti arī Valsts policijas darbinieki.
“Dzīvnieku glābšanas dienesta” pārstāvis norādījis, ka vienam no suņiem ir saplēsts žoklis, kas var liecināt, ka viņi ir kāvušies arī savā starpā. Viņš piebildis, ka pirmo reizi redz, ka suņi var tā izēst lopu. “Ķērājs arī norādījis uz to, ka arī ja viņi būtu ieradušies pirmie, ņemot vērā to, ka trankvilizatoru lietošana ir aizliegta, ar trīs agresīviem suņiem nebūtu tikuši galā, un visticamāk rezultāts būtu tāds pats,” teikts ziņojumā.
Par notikumu pieņemts lēmums uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu pēc Dzīvnieku aizsardzības likuma 58. panta – par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ar ko citam dzīvniekam nodarīts fizisks kaitējums vai cilvēkam nodarīts fizisks vai materiāls kaitējums, un pēc Dzīvnieku aizsardzības likuma 57. panta – par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem.
Tikmēr nošauto suņu saimnieks Modris Konovalovs publicējis emocionālu vēstījumu, pieminot savus mīluļus.
Jauns.lv jau vēstīja, ka iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) bija neizpratnē par suņu nošaušanu. “Lielākā atbilde ir jāsniedz par to, kāpēc suņus nošāva, ja reiz bija izsaukts Dzīvnieku ķeršanas dienests, kas varēja, izvairoties no nogalināšanas, šo situāciju neitralizēt?” viņš vaicāja TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”.
Patlaban par notikušo ierosināts kriminālprocess un tiek veikta arī dienesta pārbaude.
“Uz notikuma vietu tika izsaukta Pašvaldības policija, viņi piesaistīja mednieku, kurš visus trīs suņus notikuma vietā arī nošāva. Valsts policija informāciju saņēma tikai tās dienas vakarā un, balstoties uz informāciju, ierosināja kriminālprocesu, lai šos apstākļus arī noskaidrotu, faktiski, vai bija pamatota rīcība, ka jānogalina suņi.” Ministrs skaidro, ka tālāk viss notiks kriminālprocesa ietvaros. “Pašvaldības policija vakar saņēma arī informāciju, ka ir ierosināts veikt dienesta pārbaudi,” viņš piebilst un izsaka neizpratni, kāpēc netika sagaidīts Dzīvnieku ķērāju dienests, kas bija jau ceļā, bet uzreiz lietā likti ieroči.
“Taču šeit ir jāsaprot, jāizvērtē sekojošais. Ja tika saņemta informācija, ka suņi plosa stirnu, jānoskaidro, vai suņi tiešām plosīja stirnu un bija tik agresīvi, ka varēja mesties virsū cilvēkiem? Ja tā, tad tā ir cita lieta. Bet šobrīd, zinot tikai pirminformāciju un nevarot izdarīt slēdzienus, man pēc sajūtām šķiet, ka lielākā atbilde ir jāsniedz par to, kāpēc suņus nošāva, ja reiz bija izsaukts Dzīvnieku ķeršanas dienests, kas varēja, izvairoties no nogalināšanas, situāciju neitralizēt."
Arī Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks uzskata, ka bija jārod cits risinājums, kā atrisināt situāciju ar noklīdušajiem suņiem.