"Dzīvnieku glābšanas dienests" atklāj satraucošus faktus par trīs suņu nošaušanu: "Tā ir skarba mācība suņu saimniekiem"
"Dzīvnieku Glābšanas Dienests" savā "Facebook" profilā atklāj viņiem zināmos faktus par nošautajiem suņiem.
Trīs suņi Bauskas novada Brunavas pagastā bija ieklīduši svešā īpašumā, kur pagalmā nokoduši stirnu. Suņi savā starpā kāvušies un viens otru plosījuši. Īpašuma saimnieki mēģinājuši iziet pagalmā, bet suņi uzbrukuši cilvēkam, kurš paguvis paglābties un ieskrējis atpakaļ telpā. Suņiem pietuvoties neesot bijis iespējams, jo sargājuši stirnas mirstīgās atliekas.
Dienests norāda, ka šī ir skarba mācība suņu īpašniekiem - tiesības uz dzīvību un dzīvi nav tikai viņu suņiem. Tika nogalināts meža dzīvnieks, tika uzbrukts cilvēkam. Neļaujiet saviem suņiem klaiņot, piekodiena "Dzīvnieku Glābšanas Dienests".
Ja cilvēks nebūtu uzspējis izglābties no suņa zobiem, iespējams, situācija būtu vēl sliktāka. Suņi medījot barā uzvedas pavisam savādāk. Lietu pārņēmusi Valsts policija, kas veic izmeklēšanu.
Tikmēr komentāros cilvēki par notikušo traģēdiju iesaistās diskusijās.
Ieva: Kur ir tā stirna??? Kur ir tas līdz nāvei pārbiedētais cilvēks? Neticu, ka šie suņi kādu apdraudēja!!! Faktus un pierādījumus Dzīvnieku Glābšanas Dienests !!! Kaut gan Modra ģimenes locekļus tas vairs tik un tā neatgriezīs!
Alīna: Dzīvnieku Glābšanas Dienests es tiešām nesaprotu... kāpēc ir ok vnk medniekam nošaut suņus? Ja suņi tiešām bija tik agresīvi, kāpēc nesauca policiju vai dzīvnieku ķērājus? Kā var nošaut kucēnu? Kucēnu? Jums tieši bija jābrauc aizsargāt mazās dvēselītes... šausmas... kāpēc Jūs sauc par dzīvnieku glābšanas dienestu?
Dace: Ja nošāva, tātad bija ļoti nopietns iemesls. Tāpat vien neviens nešaus mājdzīvnieku. Cik cilvēkus viņi paspēja sakost?
Līva: Vemt gribas. Viens no viņiem bija tikai kucēns. Cik BĪSTAMAI ir jābūt situācijai un cik lielam KROPLIM ir jābūt cilvēkam, kas kautko tādu bija spējīgs izdarīt. Pretīgi, reāli pretīgi.
Keita: Kad aicinājāt atsaukties saimnieku, suņi vēl bija dzīvi?
Ivita: Vnk nošāva…. arī mazo kucēnu Boru!😭😭😭😭😭😭Kas darās ar sabiedrību?!🤬 Pretîgi….Izsaku visdziļāko līdzjūtību saimniekam💔 Šāvēji jāsauc pie kriminālatbildības!
Anna: ir skaidrs, ka saimnieks laida suņus nebrīvē un nekontrolēja, jo ja sāk apdraudēt arī cil sabiedrību un saimnieks neatsaucās, tas nav normāli. Katrs saimnieks ir atbildīgs par savu suni, liec siksnas ar GPS vai ved pavadā, bet tā kā ejiet un dzēnājiet visus, tikai tāpēc ka ir pases tas nav normāli. Kad saimnieks nesis atbildību? Kad apēdis kādu bērnu vai mājas lopu?
Modris Konovalovs savā "Instagram" kontā ievietoja paziņojumu, norādot, ka meklē juristu, lai saņemtu konsultācijas saistībā ar traģisko incidentu, kurā nošauti viņa suņi – Bora, Bruno un ČipiĻipi.
"Boras, Bruno un ČipiĻipi vairs nav starp mums. Suņus nogādāju uz ekspertīzi, bet pašlaik citu informāciju sniegt nevaru. Esmu iekšēji miris," raksta Modris, paužot dziļu izmisumu un sāpīgas zaudējuma sajūtas.
Viņš norāda, ka suņi bija aizklīduši, taču viņu dzīvības tika pārtrauktas, kad tika nošauti. Modris stāsta, ka par šo notikumu neviens nevar sniegt skaidrojumus, tāpēc viņam ir nepieciešams jurists, kas labi pārzina dzīvnieku aizsardzības likumus. "Manuprāt, pirmajā vietā būtu jāizsauc suņa ķērāji, jāidentificē dzīvnieks ar čipu, jāsazinās ar saimnieku, un tikai pēc tam jārisina tālākie jautājumi. Taču vietā tiek izsaukti mednieki, un suņi tiek nošauti, kamēr policija vienkārši piesedz šo rīcību," viņš raksta.