Pret trim pašvaldības policijas darbiniekiem sākta dienesta pārbaude - atklājas jaunas ziņas par Bauskas novadā nošautajiem suņiem
Bauskas novada pašvaldība skaidro, ka 10. oktobrī pēc izsaukuma saņemšanas par trīs agresīvi noskaņotiem suņiem, notikuma vietā esot izsaukti arī dzīvnieku ķērāji, tomēr viņi ieradās pēc tam, kad mednieks suņus jau bija nošāvis.
Pašvaldībā skaidro, ka 10. oktobrī novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trīs agresīvi noskaņotiem klaiņojošiem suņiem, kas privātīpašumā Brunavas pagastā apdraudēja saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa veica saziņu ar "Dzīvnieku glābšanas dienestu" - dzīvnieku ķērājiem. Taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis.
Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks norāda, ka "izprot, cik emocionāli smags ir šāds mājdzīvnieku zaudējums". "Nosodām šajā situācijā pārsteidzīgi pieņemto lēmumu un pārspīlēto rīcību, suņus nošaujot. Aicinām mājdzīvnieku īpašniekus rūpēties par saviem mīluļiem, nepieļaut to klaiņošanu un nepakļaut iespējamām traģiskām sekām," pauž Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks (NA).
Pašvaldībā apgalvo, ka turpinās informācijas apzināšana, tiek skatīti videoieraksti un pārbaudīta katra iesaistītā atbildība. Ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu Bauskas novada pašvaldības policijas priekšniekam Egīlam Gailim uzdots sniegt paskaidrojumu par rīcību notikumā, kurš reģistrēts pašvaldības policijas elektroniskajā notikumu žurnālā, kā arī pieprasīt papildu paskaidrojumus no notikumā iesaistītajiem pašvaldības policistiem.
Pret trim pašvaldības policijas darbiniekiem sākta dienesta pārbaude, taču šie darbinieki turpina darbu.
Tikmēr suņu saimnieks Modris vientē "Instagram" dalījies ar emocionāliem ierakstiem par bojāgājušo Boru, Bruno un ČipiĻipi: "Jūs nebijāt tikai suņi - jūs bijāt visa mana pasaule. Pasaule, kura sagruva vienā dienā!" norāda Modris, publicējot foto ar trīs svecītēm.
Par notikušo VP sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta 2. daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par šādu nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem. Pašlaik turpinās izmeklēšana un šodien tika veiktas procesuālās darbības gan notikuma vietā, gan ar cietušo pusi, gan ar citām iesaistītajām personām.