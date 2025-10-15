Jūrmalas dome nepaaugstina bērnudārzu auklīšu algu
Jūrmalas dome sasauca ārkārtas sēdi, lai apspriestu pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgu atalgojuma palielināšanu līdz vismaz 1029 eiro mēnesī, taču lēmums netika pieņemts, jo nepieciešams plašāks situācijas izvērtējums saistībā ar nākamā gada budžeta plānošanu.
Jūrmalas domes deputāts Jānis Asars (Nacionālā apvienība) savā ierakstā sociālajos tīklos informē: "Kopīgi ar kolēģiem Andri Čudu, Rolandu Parasigu-Parasiņu, Ausmu Bruņenieci, Ritu Sproği un Uldi Kronblumu esam sasaukuši Jūrmalas domes ārkārtas sēdi, kurā aicināsim palielināt pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgu atalgojumu uz ne mazāku kā 1029 eiro mēnesī. Apbraukājot Jūrmalas bērnudārzus secinam, ka esošā sistēma, kad auklīšu atalgojumi ir atšķirīgi un knapi pārsniedz minimālo algu ir nepieļaujama un Jūrmalas pašvaldībai apkaunojoša." Sēde notika 14. oktobrī.
Jūrmalas pilsētas dome par to informē: "Jūrmalas domes ārkārtas sēdē skatīja vienu jautājumu - par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu skolotāja palīga atalgojuma noteikšanu.
"Lēmums netika pieņemts, jo situācija ir jāizvērtē plašākā kontekstā, ņemot vērā 2026. gada budžeta plānošanu. Šobrīd Jūrmalas Izglītības pārvalde strādā pie nākamā gada budžeta izstrādes, kompleksi izvērtējot izglītības nozares vajadzības un nosakot prioritātes turpmākajam periodam," saka Jūrmalas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis.