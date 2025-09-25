Jūrmalas dome nolemj palielināt iebraukšanas maksu pilsētā
Jūrmalas dome šodien nolēma grozīt saistošos noteikumus un palielināt maksu par iebraukšanu pilsētā.
Dienas iebraukšanas maksa no esošajiem trim eiro tiks palielināta uz pieciem eiro. Savukārt ilgtermiņa caurlaižu cenas tiks aptuveni dubultotas - no 10 eiro uz 20 eiro par nedēļas caurlaidi, no 31 eiro uz 60 eiro par mēneša caurlaidi, no 55 uz 100 eiro par trīs mēnešus derīgu caurlaidi.
Pusgada caurlaide turpmāk maksās 180 eiro esošo 107 eiro vietā, bet gadu derīga caurlaide - 270 eiro līdzšinējo 180 eiro vietā.
Jūrmalas pašvaldība iecerējusi, ka jaunās cenas stāsies spēkā 2026. gada 1. janvārī.
Domes vadība kā galveno argumentu cenu celšanai minējusi satiksmes intensitātes mazināšanu. Izmaiņām iebilda opozīcija, tostarp pieļaujot, ka cenu celšanai būs negatīva ietekme uz tūristu pieplūdumu, kas savukārt negatīvi ietekmēs vietējos uzņēmējus.