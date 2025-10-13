Jūrmalas slimnīcā sagaidīts šī gada tūkstošais bērniņš
6. oktobrī plkst. 10.26 Jūrmalas slimnīcā pasaulē nācis šī gada tūkstošais bērniņš – Justīnes un Raimonda Pūciņu ģimenē piedzimusi meitiņa (3730 g un 54 cm). Dzemdības pieņēma vecmāte Elitai Antone, jaundzimušo aprūpēja neonatoloģe Dina Krūze un bērnu māsa Irina Tarvida. Par atsāpināšanu dzemdības rūpējās anesteziologs Normunds Aišpurs.
Mazo māsiņu mājās Tukumā ar nepacietību gaida trīs brālīši. Viens no viņiem arī dzimis Jūrmalas slimnīcā, un pozitīvā iepriekšējo dzemdību pieredze lika ģimenei atgriezties tieši šeit.
Jaunā māmiņa Justīne izsaka īpašu pateicību vecmātei Elitai Antonei, kura visu dzemdību laiku bija klātesoša, sniedzot drošības sajūtu un atbalstu.
"Sirsnīgi sveicam Pūciņu ģimeni un priecājamies, ka Jūrmalas slimnīcā sagaidīts šī gada 1000. mazulis! Jūrmalas slimnīca ir viena no vadošajām dzemdību iestādēm Latvijā – to izvēlas ne tikai Jūrmalas iedzīvotāji, bet arī ģimenes no citām pilsētām un reģioniem," pauž slimnīca savā paziņojumā.
Pēc šā gada pirmo astoņu mēnešu datiem slimnīca ierindojas otrajā vietā valstī pēc dzemdību skaita. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Jūrmalas slimnīcā novērots neliels – 2% dzimstības samazinājums, kamēr valstī kopumā pirmajā pusgadā dzimstība samazinājusies par 13,2%, salīdzinot ar 2024. gadu.
Dzemdību nodaļas vadītāja Jolanta Bārbale-Mālniece uzsver: "Jūrmalas slimnīcas dzemdību nodaļas galvenais spēks ir pieredzējušais un saliedētais personāls. Mēs esam daudzprofila ārstniecības iestāde ar modernām reanimācijas un intensīvās terapijas iespējām, kas nodrošina drošību gan sievietei, gan jaundzimušajam. Vienlaikus radām mājīgu un mierīgu vidi, kas palīdz topošajām māmiņām justies droši un atbalstīti. Slimnīcā tiek nodrošināta arī augstvērtīga grūtniecības uzraudzība – izmeklējumus veic pieredzējuši ginekologi un eksperta līmeņa ultrasonogrāfijas speciālisti, sniedzot pārliecību par gaidāmā bērniņa attīstību. Visi nepieciešamie pakalpojumi un izmeklējumi pieejami vienuviet, savukārt ambulatorā vecmāte rūpējas par individuālu atbalstu katrai topošo māmiņai.”
No 2025. gada 1. janvāra Jūrmalas pašvaldība piešķir 1000 eiro pabalstu katra jaundzimušā bērna vecākam, aizbildnim vai adoptētājam, ja viņa deklarētā pamata dzīvesvieta Jūrmalā ir vismaz 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Tas šobrīd ir lielākais jaundzimušajiem paredzētais pabalsts Latvijā.