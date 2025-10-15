Atvērta satiksme uz Lorupes viadukta un jaunajā rotācijas aplī
No 15. oktobra Vidzemes šosejas posmā pie Siguldas atvērts pārbūvētais ceļa posms ar jaunu rotācijas apli, taču darbi turpināsies līdz nākamajai sezonai, ietekmējot satiksmes organizāciju un ātruma ierobežojumus. Projekts ietver ceļa seguma atjaunošanu un infrastruktūras uzlabojumus, ko veic valsts budžeta finansēts būvnieks.
No 15. oktobra uz Vidzemes šosejas (A2) (46,30–49,85 km) satiksmei atvērts pārbūvētais posms no Siguldas CSDD/Aerodium līdz Lorupes viaduktam. Autovadītājiem jāņem vērā, ka pārbūves rezultātā A2 un Kalna ielas (pagrieziens uz Kaķīškalnu) krustojumā ir mainīta satiksmes organizācija – ir izbūvēts rotācijas aplis. Autovadītājui aicināti sekot līdzi norādēm!
Rotācijas apļa zars uz Kalna ielu (Kaķīškalnu) tuvākās nedēļas laikā vēl būs slēgts, jo tur turpinās darbi.
Autoceļa A2 posmā no pārvada pār dzelzceļu līdz krustojumam ar Jūdažu/Rūdolfa Blaumaņa ielu (49,96–52,09 km) darbus turpinās nākampavasar, jo laikapstākļi vairs nav piemēroti asfalta seguma virskārtas ieklāšanai. Plānots, ka tehnoloģiskais pārtraukums būvobjektā sāksies 20. oktobrī. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā no CSDD/Aerodium līdz Rotācijas aplim būs 70 km/h.
Būvdarbu ietvaros pie Siguldas no Rīgas puses, kā arī pašā pilsētā, šopavasar sāka remontdarbus, pārbūvējot Vidzemes šosejas posmu no Siguldas CSDD/Aerodium līdz pārvadam pār dzelzceļu, kā arī atjaunojot šosejas segums Siguldā no pārvada pār dzelzceļu līdz krustojumam ar Rūdolfa Blaumaņa/Jūdažu ielu (46,30–52,09 km).
Līdzšinējā Lorupes viadukta apbraucamā ceļa Pievadceļš Lorupes gravai (V96) seguma atjaunošanas darbus veiks 2026. gadā, savukārt Lorupes caurtekai uz autoceļa V96 tiek novērsti ekspluatācijas laikā radušies defekti un bojājumi – nomainīti bojātie ķieģeļi caurtekas fasādē, izbūvētas teknes un veikti citi darbi. Caurteka ir celta 19. gs. pirmajā pusē, iepriekš tā atjaunota 1994. gadā.
Būvdarbus veic CBF “Binders” par līgumcenu 6 884 292,54 eiro (ar PVN), būvuzraudzību – SIA “Firma L4”. Projekta autors autoceļa pārbūvei – SIA “Projekts EAE”, Lorupes viaduktam un caurtekai – SIA “BT projekts”. Finansējuma avots – valsts budžets.