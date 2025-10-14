Grants ielas Siguldas novadā kļūs no putekļiem brīvas
Siguldas novada pašvaldība plāno uzlabot 21 grants ielas segumu ar dubultās virsmas apstrādi, kas padarīs ceļus izturīgākus, gludākus un mazāk putekļainus, uzlabojot satiksmes komfortu un vides kvalitāti novadā.
Darbi tiks veikti 2026. gada vasarā, nodrošinot ilgtspējīgu un finansiāli izdevīgu risinājumu iedzīvotāju ikdienas dzīves kvalitātes celšanai.
Dubultās virsmas apstrāde nozīmē, ka uz ceļa seguma tiek vienmērīgi uzklāts bitumena slānis, kam uzreiz uzber sīkas šķembas. Šķembas pieķeras pie seguma, veidojot noturīgu un blīvu virsmu, kas mazina bedru un risu veidošanos un novērš putekļu rašanos sausā laikā. Lai gan šī apstrāde nepalielina ceļa nestspēju, tā būtiski uzlabo braukšanas komfortu un ceļa ilgmūžību. Grants seguma ielu uzlabošanas darbi notiks:
* Siguldā 15 ielās: Aveņu (no Jāņogu ielas līdz Televīzijas ielai), Bezdelīgu, Birzes (no Ābeļdārza līdz Gāršas ielai), Celtnieku, Cepļa, Ķiparu, Krasta, Nurmižu, Ogu, Saules, Smilgu, Upeņu, Viršu, Zemeņu un Zīļu ielā.
* Jūdažos vienā ielā: Meldru ielā.
* Inčukalnā divās ielās: Avotkalnu un Nākotnes ielā.
* Mālpilī trīs ielās: Kalna, Liepu un Nītaures ielā.
Lai darbi būtu kvalitatīvi un kalpotu ilgtermiņā, saskaņā ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” ieteikumiem tos paredzēts veikt no 1. jūnija līdz 15. augustam, kad gaisa temperatūra un mitrums ir piemēroti virsmas apstrādei.
Balstoties uz laikapstākļiem un sezonas prognozēm, dubultās virsmas apstrādes darbi plānoti 2026. gada vasarā. Tomēr, lai tos varētu uzsākt savlaicīgi, jau šogad tiek veikti sagatavošanas darbi – apauguma noņemšana, nelielu seguma posmu sakārtošana un nepieciešamo apstākļu sagatavošana.
Mālpilī, sadarbojoties ar pašvaldības uzņēmumu SIA “Saltavots”, pirms ceļa seguma uzklāšanas notiks ūdensapgādes aku izbūve, lai nākotnē nepieciešamības gadījumā varētu veikt ūdens atslēgšanu tikai konkrētajos posmos, neietekmējot visu kvartālu.
Dubultā virsmas apstrāde ir viens no veidiem, kā pakāpeniski mazināt grants ceļu īpatsvaru apdzīvotās vietās, nodrošinot tīrāku vidi, mazāk putekļu un ērtāku satiksmi iedzīvotājiem. Tā ir ilgtspējīga pieeja, kas palīdz uzlabot ikdienas dzīves kvalitāti un padara novada ceļus drošākus un patīkamākus visiem satiksmes dalībniekiem, informē novada pašvaldība.