VIDEO: Siguldā sākas ziemas sporta sezona. Kamaniņu un bobsleja trasē tiek liets ledus
Siguldā oficiāli sākusies ledus sezona. Sākusies bobsleja un kamaniņu trases sagatavošana gaidāmajām sacensībām.
Latvijas kamaniņu sporta dzimtene atdzīvojas, jo vienīgā Baltijas valstīs kamaniņu sporta un bobsleja trase atkal pārvēršas par ledus trasi. Par to informē Starptautiskā un Latvijas Kamaniņu sporta federācija. “Sāksim atskaiti līdz ziemas sezonai!” - priecājas federācijas.
Bobsleja un skeletona Pasaules kauss šosezon Siguldā viesosies tieši pirms Ziemassvētkiem - no 15. līdz 21 decembrim. Savukārt pasaules vadošie kamaniņu braucēji Latvijā sacentīsies pašā gadu mijā – no 30. decembra līdz 4. janvārim.
Latvijas skeletonā pēc brāļu Dukuru aiziešanas no lielā sporta ieilgusi paaudžu maiņa. Bobsleja saimniecībā karjeras noslēguši pēdējo gadu vadošie braucēji un jauno sezonu sāksim jauna galvenā trenera – Emīla Cipuļa vadībā. Savukārt kamaniņu braukšanā pēdējos gados Latvijas pārstāvji praktiski katrās sacensībās iesaistās cīņā par godalgām.
Kā zināms, šīs ziemas sporta sezonas centrālais notikums būs olimpiskajās spēles, kas no 6. līdz 22. februārim norisināsies Itālijas pilsētās Milānā un Kortīnā d’Ampeco, kur arī izvietota renes trase.