Siguldā iecienīts “brīnumu skapis”: jau vairāk nekā 1000 mantas atradušas jaunus saimniekus
Lai veicinātu lietu atkārtotu izmantošanu un samazinātu atkritumu apjomu, Siguldā darbojas SIA “JUMIS” sadarbībā ar “Latvijas Zaļo punktu” izveidotais mantu maiņas skapis, ko iedzīvotāji nodēvējuši par “brīnumu skapi”.
Kopš vasaras sākuma tajā ievietotas jau vairāk nekā 1000 dažādas mantas, un vairāk nekā puse no tām atradušas jaunus saimniekus. Skapis kļuvis par iecienītu vietu novadniekiem, kas vēlas lietām dot otro dzīvi un atrast kaut ko noderīgu vai iedvesmojošu.
Kā vēsta Siguldas novada pašvaldība, pēdējo mēnešu laikā Siguldas mantu maiņas skapī, kas atrodas šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā “Zemdegas”, visbiežāk tiek ievietoti dažādi virtuves piederumi, neliela izmēra elektroierīces, kā arī rotaļlietas un spēles. Savukārt starp ātrāk paņemtajām mantām ierindojas priekšmeti, kas ikdienā prasa lielākus ģimenes izdevumus, piemēram, elektroierīces, velosipēdi un bērnu aprūpes lietas. Neierastākās ievietotās mantas ir saldējuma aparāts, karnevāla parūka, kaķu pavadiņa, krūmu zāģis, Bluetooth disko lampa, bērnu tunelis un interjera priekšmets galvas formā.
Zīmīgi, ka mantu maiņas skapī regulāri nonāk arī augstvērtīgas grāmatas, un tās ir viena no apmeklētāju biežāk izvēlētajām lietām. Lai arī apkārtnē darbojas vairāki grāmatu maiņas plaukti, cilvēki šeit labprāt nodod tālāk izcilus izdevumus un arī aktīvi tos izvēlas, padarot grāmatu sadaļu par vienu no visdinamiskākajām skapī.
“Jāņem vērā, ka mantas skapī mainās diezgan ātri – daļa tiek paņemtas jau pirmajā dienā, taču ir arī mantas, kas gaida savu jauno saimnieku ilgāk. Ja redzam, ka kāds ir atnesis lietas pārāk sliktā stāvoklī, tās tomēr atļaujamies izņemt vai nepieņemt, jo lietām ir jābūt labā stāvoklī (mazlietotas, tīras), kas ir gatavas tūlītējai lietošanai, ar mērķi veicināt izpratni par nevajadzīgu mantu efektīvu apriti. Aicinām cilvēkus būt atbildīgiem un uz mantu maiņas skapi nest tikai tādas lietas, kādas pašiem būtu patīkami un prieks paņemt,” stāsta SIA “JUMIS” direktore Kristīne Uškenika.
Lai skapis būtu uzticams un noderīgs risinājums gan tiem, kuri vēlas dalīties ar sev vairs nevajadzīgām mantām, gan tiem, kuri meklē ko praktisku vai iedvesmojošu, būtiski ir ievērot tā lietošanas noteikumus. Tas nodrošina kārtību, savstarpēju cieņu un skapja darbības jēgpilnu rezultātu ikvienam, kas tajā iesaistās.
- Nest tikai lietojamas un labā stāvoklī esošas mantas, kuras pašam nebūtu kauns paņemt.
- Nodrošināt, ka mantas ir tīras un kārtīgas.
- Reģistrēt gan atnestās, gan paņemtās lietas mantu uzskaites lapās.
Ko drīkst ievietot mantu maiņas skapī?
Mantu skapī tiek pieņemti interjera priekšmeti un nelielas mēbeles, piemēram, krēsli, plaukti, trauki, sadzīves priekšmeti un mazā elektrotehnika, bērnu lietas, galda spēles un grāmatas, dzīvnieku aprūpes preces, sporta inventārs, jauni un nelietoti būvniecības materiāli, santehnikas piederumi un citas lietas.
Ko darīt ar tehniku, kas nedarbojas?
Elektroierīces, kas vairs nedarbojas, bet vizuāli ir labā stāvoklī un, iespējams, vēl var tikt atjaunotas, jānovieto īpaši tam paredzētajā režģotajā rāmī. No turienes tās nonāks “Lab!” darbnīcas meistaru rokās, kur katra ierīce tiks rūpīgi izvērtēta, pārbaudīta un, ja iespējams, salabota. Pēc remonta atjaunotās ierīces iegūs otro dzīvi “Lab! veikalā” – tādējādi samazinot elektronisko atkritumu apjomu un sniedzot iespēju iedzīvotājiem piekļūt funkcionālai tehnikai par pieejamāku cenu.
Skapja darba laiks un pieejamība
Mantu maiņas skapis atrodas šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā “Zemdegas”, Zinātnes ielā 11, Siguldā, un ir pieejams iedzīvotājiem laukuma darba laikā:
- otrdienās no plkst. 12.00 līdz 17.00;
- trešdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00;
- ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00;
- sestdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00.