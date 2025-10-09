Turaidā un Siguldā ar daudzveidīgiem pasākumiem atzīmēs Krišjāņa Barona 190. dzimšanas dienu
Turaidas muzejrezervāts kopā ar Siguldas novada pašvaldību, Ziedoņa muzeju, Dabas aizsardzības pārvaldi un Krišjāņa Barona dzimtas mājām “Dainas” oktobrī
Turaidas muzejrezervāts kopā ar Siguldas novada pašvaldību, Ziedoņa muzeju, Dabas aizsardzības pārvaldi un Krišjāņa Barona dzimtas mājām “Dainas” oktobrī aicina atzīmēt folklorista, valodnieka, sabiedriskā darbinieka un skolotāja Krišjāņa Barona 190. dzimšanas dienu ar daudzveidīgiem pasākumiem, kuros piedalīties aicināts ikviens, vēsta Siguldas novada pašvaldība.
11. oktobrī plkst. 13.00–14.30 notiks sarunu pastaiga Dainu kalnā “Dainu kalna un Induļa Ojāra Rankas skulptūru unikalitāte šodienas acīm” ar mākslas zinātnieci un Latvijas Nacionālais mākslas muzeja Tēlniecības un objektu kolekcijas glabātāju Artu Vārpu un mākslinieci, tēlnieka Induļa Ojāra Rankas meitu, Ilzi Egli.
18. oktobrī plkst. 10.00–18.00 norisināsies Krišjāņa Barona pārgājiens ar uzdevumiem sadarbībā ar Ziedoņa muzeju. Maršruts: Krišjāņa Barona piemineklis Siguldā–mājas “Dainas”–talka Krišjāņa Barona takā, kas tiek organizēta sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Pārgājiena noslēgums notiks Dainu kalnā kopā ar tradicionālās dziedāšanas grupu “Saucējas” un folkloristēm Aigu Auziņu un Santu Ruģēnu.
31. oktobrī plkst. 10.00 pie Krišjāņa Barona piemineklļa Siguldā notiks pasākums “Rīts ar tautasdziesmu. Krišjānim Baronam – 190”. Ikviens visas dienas garumā aicināts dalīties ar savu mīļāko tautasdziesmu.
Oktobrī skolēniem un citiem interesentiem tiks piedāvāta jauna interaktīva programma Dainu kalnā, kur, meklējot un risinot uzdevumus, dalībnieki atklās dainu pasauli un labāk iepazīs Induļa Rankas radītās skulptūras. Programmas izveidē iesaistījušies Ziedoņa klases pārstāvji sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu.
Krišjānis Barons (1835–1923) plašākai sabiedrībai vislabāk pazīstams ar savu darbu – latviešu tautasdziesmu apkopošanu, sistematizēšanu un publicēšanu krājumā “Latvju dainas”. Tomēr viņa interešu loks un ieguldījums latviešu tautas izglītošanā ir daudz plašāks. Viņš bijis skolotājs, valodnieks un tulkotājs, viens no jaunlatviešu kustības pārstāvjiem, laikraksta “Pēterburgas Avīzes” dibinātājs. Viņš publicējis sava laika jaunākās zinātniskās atziņas, interesējies par matemātiku, astronomiju, ģeogrāfiju u. c., kā arī sagatavojis un izdevis vairākus populārzinātniskus un izglītojošus darbus. Sava mūža pēdējo vasaru, 1922. gadā, Krišjānis Barons dzīvoja Turaidā “Dainu” mājās.