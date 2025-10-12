Jelgavas mērs uzklausa Aspazijas un Māras ielas iedzīvotājus
Jelgavas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Daģis 10. oktobrī tikās ar Aspazijas un Māras ielas apkaimes iedzīvotājiem, lai apspriestu vietējās problēmas, informētu par jaunā teritorijas plānojuma izstrādi un aicinātu iedzīvotājus aktīvi iesaistīties apkaimes attīstībā.
Jelgavas 5. vidusskolā 10. oktobrī notika Jelgavas domes priekšsēdētāja Mārtiņa Daģa tikšanās ar Aspazijas un Māras ielas apkaimes iedzīvotājiem. Tās laikā tika pārrunātas gan infrastruktūras uzlabošanas iespējas, gan iedzīvotāju priekšlikumi pilsētas attīstībai.
Tikšanās laikā domes priekšsēdētājs mudināja sanākušos būt aktīviem un dibināt apkaimes biedrību, lai iedzīvotāji kopīgi varētu noskaidrot un risināt tieši savai apkaimei svarīgākās problēmas. Jelgavas mērs Daģis pastāstīja kā tiks veidota Iedzīvotāju padome, kā no katras apkaimes tajā tiks ievēlēts viens pārstāvis un kādi būs Iedzīvotāju padomes uzdevumi sadarbībā ar pašvaldību.
Priekšsēdētājs informēja, ka pašvaldībā tuvojas noslēgumam darbs pie jaunā Jelgavas valstspilsētas teritorijas plānojuma izstrādes, kas ir ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā noteiktas funkcionālās zonas, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves parametri, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. Lai arī Aspazijas un Māras ielas apkaimē nav paredzētas būtiskas izmaiņas, Mārtiņš Daģis aicināja klātesošos dokumenta publiskās apspriešanas laikā ar to iepazīties un nepieciešamības gadījumā sniegt savus priekšlikumus ne tikai par savu apkaimi, bet arī par visu pilsētas teritoriju.
Uz tikšanos bija ieradušies vairāk nekā 40 apkaimes iedzīvotāji. Cilvēkus uztrauc sliktā lietusūdeņu novadīšana pilsētā, kas stipra lietus laikā rada applūšanas risku, uz privātiem zemes īpašumiem esošās ietves un piebraucamie ceļi, kas ir sliktā stāvoklī. Tikšanās dalībnieki aicināja izvērtēt iespēju paplašināt un sakārtot uz pašvaldības zemes esošos piebraucamos ceļus, kas atrodas daudzdzīvokļu māju iekškvartālos, kā arī vairāk līdzekļu piešķirt apkārtējo ielu uzturēšanai un remontiem.
Tā kā tikšanās notika 5. vidusskolā, kas atrodas uz privāta zemes īpašuma, vairāki iedzīvotāji aktualizēja jautājumu par skolas stadiona kritisko stāvokli un pašvaldības iespējām to uzlabot.
Iedzīvotāji uzdeva priekšsēdētājam arī jautājumus par jauno tirgu, autoostas pārcelšanu un automašīnu novietošanu pie dzelzceļa stacijas, par autobusa pieturvietu pārcelšanu iedzīvotājiem ērtākās lokācijās, kā arī par iespēju Jelgavā atvērt kinoteātri un spa centru.
Nākamā domes priekšsēdētāja tikšanās ar iedzīvotājiem notiks otrdien, 14. oktobrī, pulksten 18:00 Jelgavas 4.sākumskolā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34. Uz to aicināti Dzelzceļa apkaimes iedzīvotāji.
Atgādinām, ka iedzīvotāji līdz 2025. gada 31. oktobrim var iesniegt savus priekšlikumus par Jelgavas apkaimju robežām un nosaukumu idejām. Aptaujas anketu var aizpildīt šeit: https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=56.64433419342918%2C23.711601499999986&z=13&mid=18KCKHUWORszScHfvAIpn8FFbvFUDcyc.