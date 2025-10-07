Ziemas peldētājiem Jelgavas Pasta salā pieejams zvilnis un ģērbtuves

Ziemas peldētājiem Pasta salā pieejams zvilnis un ģērbtuves
Šodien 08:31
Ziemas peldētājiem Lielupes labā krasta pludmalē ir pieejams zvilnis un ģērbtuves, bet Pasta salas peldvietā var izmantot ģērbtuves, nodrošinot ērtības aukstajā sezonā.
Pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” informē, ka ir novākta vasaras sezonas infrastruktūra Lielupes labā krasta pludmalē – demontētas bojas, bērnu peldvietas norobežojums un tualetes. Drīzumā, kopā ar pontoniem, tiks aizvestas arī piecas soliņu brusas, kuras ziemas laikā nevar atstāt applūšanas riska dēļ.
Taču, apzinoties to, ka arī ziemas sezonā pludmales aktīvi izmanto Jelgavas ziemas peldētāji, Lielupes labā krasta peldvietā atstātas trīs pārģērbšanās kabīnes un viens no šosezon jaunajiem uzstādītajiem zviļņiem. Savukārt Pasta salas peldvietā arī šogad ziemas peldētājiem ir pieejamas stacionārās ģērbtuves, kas pa ziemas sezonu netiks slēgtas.