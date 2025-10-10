FOTO: Jelgava iepazīst Talsu mākslinieku pasauli ar izstādi “Kurzemes sajūtas”

Jelgavā svinīgā gaisotnē atklāta izstāde “Kurzemes sajūtas"
10. oktobrī Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā tika atklāta izstāde "Kurzemes sajūtas", kurā līdz 9. novembrim jelgavnieki varēs iepazīties ar 41 gadu pastāvējušās Talsu Krūmu mākslas grupas 13 talantīgo mākslinieku darbiem. Izstādes atklāšanā īpaši pieminēta arī tēlnieka Ojāra Arvīda Feldberga 78. jubileja, kura radošais ieguldījums ir nozīmīga daļa no grupas un tās darbības vēstures.
Vienoti ar šādu vieglprātīgu nosaukumu paši sākumi sāka veidoties jau pagājušā gadsimta 80. gados, kad uz dzīvi Talsos atgriezās agrākās novadnieces, Mākslas akadēmiju beigušās mākslinieces Valda Blunava-Malēja, Rita Lagzdiņa un Guna Millersone. Tas bija pašsaprotami, ka visi mākslinieki pulcējās ap Talsu novada muzeju, kā jau tas vēsturiski bija noticis arī agrāk. Sākās Mākslas dienu bums, kā arī aktīvs plenēru organizēšanas laiks, kuros, starp citu, piedalījās arī Jelgavas mākslinieki – Gunārs Ezernieks, Silvija Meškone, Ilze Ezerniece, Vita Merca, arī Ritma Lagzdiņa, kā arī citu novadu un Rīgas mākslinieki. Visi aizrautīgi skolojās ziemeļkurzemes dabā, īpaši jau pie jūras – Mazirbē un Kolkā.
Lēnām izveidojās jauns mākslinieku kodols Talsos, kuri dabu tvēra savādāk – brīvāk, ekspresīvāk vai pat visai abstrakti, veidojās dinamiska un spraiga glezniecības skola, kurai visai drīz pievienojās arī labi fotogrāfi un toreiz Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeja mākslinieki Ojārs Arvīds Feldbergs un Laura Feldberga.
"Šajā izstādē redzam, ka izstādē vēl arvien ir jūtamas ierosmes no ainavas, kas sniedz radošus impulsus mākslinieku interpretācijām; kopējais sniegums ir kļuvis daudzpusīgāks: gleznotāju kodols ( Andris Vītols, Andris Biezbārdis, Gunta Kalsere, Guna Millersone ) ir papildinājies ar Latvijā labi zināmo naivo mākslinieku Modri Sapunu, arhitektu-gleznotāju Elmāru Orniņu, Saldus gleznotāju Zigurdu Poļikovu, mežsaimnieku Armandu Zēfeldu, fotogrāfam Dainim Kārkluvalkam ir pievienojies otrs fotomeistars Uldis Balga, Talsu foto kluba ilggadējs vadītājs, kā arī grafiķe Baiba Kalna. Izstādi saistošāku darīs Ojāra Feldberga tikko kā radītais lielizmēra krāsota koka objekts “Bērzu birzs. Ziema. Pavasaris. Vasara. Rudens” un Lauras Feldbergas instalācija “Krūmu grupa”. Būs ari iespēja noskatīties video filmu “Krūmi, draugi un māksla", "stāsta Guna Millersone, izstādes kuratore