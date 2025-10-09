Jelgavas valstpilsēta: ieziemoti Pasta salas pludmales volejbola laukumi
Laikam kļūstot vēsākam, ieziemoti Pasta salas pludmales volejbola laukumi, ziņo Jelgavas valstpilsētas pašvaldība.
Šoreiz atstāti stabi, lai interesenti, izmantojot savu tīklu, varētu spēlēt bumbu.
Jelgavas Sporta servisa centra pārstāvis Edgars Ludzītis skaidro, ka šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā, ka pludmales volejbola laukums stadionā pie Jelgavas sporta halles ir ļoti pieprasīts arī rudens un ziemas sezonā.
Pasta salā ir četri pludmales volejbola laukumi. Viena pludmales volejbola laukuma izmērs ir 16×8 metri. Ap laukumiem no divām pusēm izbūvēts divus līdz četrus metrus augsts metāla žogs. Ir arī uzstādītas skatītāju tribīnes. Pludmales volejbola laukumu aprīkojums pavasarī tiek uzlikts, bet rudenī, noslēdzoties sezonai, – demontēts.
Stadionā pie Jelgavas sporta halles volejbola laukuma aprīkojums uz ziemu netiek demontēts – laukums ar tīklu interesentiem joprojām ir pieejams.