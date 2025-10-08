Darbu gaitā paredzēts veikt remontu telpā, kurā apskatāma tekstiliju kolekcija.
Uz laiku tiks slēgtas “Kurzemes hercogu kapenes” Jelgavas pilī
Rundāles pils pārstāvji paziņojuši, ka no pirmdienas, 13. oktobra, uz remontdarbu laiku Jelgavas pilī tiks slēgta Rundāles pils muzeja ekspozīcija “Kurzemes hercogu kapenes”.
Darbu gaitā paredzēts veikt remontu telpā, kurā apskatāma tekstiliju kolekcija - tajā paredzēts uzstādīt jaunu specializētu klimata vitrīnu, kas nodrošinās tekstiliju saglabāšanai nepieciešamos apstākļus. Remontdarbi plānoti vairāku mēnešu garumā un informācijai par ekspozīcijas atvēršanas datumu, Rundāles pils aicina sekot līdzi muzeja mājaslapā vai sociālajos tīklos.
Kurzemes hercogu kapenes Jelgavas pilī ir viena no ievērojamākajām valdnieku dinastiju apbedījumu vietām Eiropā – tajās atrodas 21 metāla sarkofāgs un 9 koka zārki, kuros no 1569. līdz 1791. gadam apglabāti Ketleru un Bīronu dinastiju pārstāvji. Kopš 1987. gada kapenes ir Rundāles pils muzeja pārziņā, un 1990. gadā ekspozīcija tika atvērta apmeklētājiem.