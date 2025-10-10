"Tā nebija neveiksmīga apstākļu sakritība!" Atklātas jaunas ziņas par prātam neaptveramo traģēdiju Tukuma novadā, kur dzīvību zaudēja bērns
Raidījums "Degpunktā" atklāj, ka bērns, kurš trešdien Tukuma novadā gāja bojā bezatbildīga, dzēruša motociklista dēļ, bija vien piecus gadus vecs un vadītājs viņu uzstiepa uz spēkrata, lai dotos "izklaides braucienā".
Jau ziņots par baiso traģēdiju Tukuma novadā, kur bezatbildīgs motociklists alkohola reibumā un bez vadītāja tiesībām uzstiepa uz moča bērnu, bet pēc neilga laika, nespējot novadīt sava spēkrata stūri, avarēja. Negadījumā dzīvību zaudēja motocikla pasažieris - mazgadīgs bērns un fiziski cieta arī pats motocikla vadītājs. Traģiskie notikumi risinājās trešdien, ap plkst.19.00, Tukuma novada Smārdes pagastā.
Kā skaidro "Degpunktā", negadījums notika grants karjerā, kur vēl šobrīd redzamas motocikla riepu nospiedumu pēdas. "Grants karjerā kāds bija izklaidējies un vizinājis bērnu. Viņš nebija ticis galā [ar spēkrata vadību], abi bija krituši un tas viss beidzās ļoti, ļoti traģiski - ar piecu gadu veca bērna nāvi," traģiskos notikumus rekonstruē CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis, norādot, ka negadījumā vainojama vadītāja pārgalvība.
Viņš skaidro, ka, pārvadājot bērnu uz motocikla, ir jāievēro virkne noteikumu, kas pastiprina drošību. Piemēram, bērnam ir stabili jātiek ar kājām līdz kāpšļiem un viņam ir jābūt vietai, kur droši turēties. Ir pieejams arī aprīkojums, ar ko bērnu var piesprādzēt pie vadītāja, lai palielinātu drošību. Tomēr šajā gadījumā nosacījumi netika ievēroti.
Tāpat spēkrats brauca tumsā, pa nelīdzenu ceļu un ne vadītājam, ne bērnam galvā nebija drošības ķiveres.
Valsts policija par notikušo ir uzsākusi kriminālprocesu, bet vietējie iedzīvotāji par notikušo traģēdiju un vadītāja nolaidību ir šokēti. "Tas ir smagi. [...] Nu kā dzerāju izārstēsi?!" retoriski vaicā kāds iedzīvotājs.