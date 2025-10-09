Dzēris uzstiepa uz moča arī bērnu: prātam neaptverama bezatbildība Tukuma novadā beidzas traģiski
Aizvadītajā dienā traģiski notikumi risinājās Tukuma novadā, kad iereibis motociklists nespēja novadīt sava spēkrata stūri. Viņa nepārdomātā lēmuma rezultātā dzīvību zaudēja mazgadīgs bērns.
Kā ziņo Valsts policija, negadījums notika trešdien, ap plkst.19.00 Tukuma novada Smārdes pagastā, kad pa vietējas nozīmes ceļu kāds vīrietis vadīja "Yamaha" markas motociklu, būdams 0,95 promiļu lielā alkohola reibumā. Jāpiebilst, ka viņam arī nebija transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.
Vīrietis kādā brīdī vairs nevarēja novadlīt savu transportlīdzekli, kā dēļ apgāzās. Negadījumā dzīvību zaudēja motocikla pasažieris - mazgadīgs bērns. Fiziski cieta arī pats motocikla vadītājs. Par notikušo VP ir sākts kriminālprocess, un tiek noskaidroti visi notikušā apstākļi.
Savukārt kāds motociklists zaudējis dzīvību negadījumā Aizkraukles pusē. Neilgi pēc plkst.14.30 Aizkraukles novada Seces pagastā, uz autoceļa Aizkraukle-Jēkabpils kāds vīrietis, braucot ar "Suzuki" markas motociklu, nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās.
Ceļu satiksmes negadījumā dzīvību zaudēja motocikla vadītājs - 1963.gadā dzimis vīrietis. Arī šajā gadījumā VP ir sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti notikušā apstākļi.