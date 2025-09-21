Pār mēru iepļāvuši zāles pļāvēji, iebrauc Rēzeknes futbollaukumā, Daugavpilī dedzina kapus: kriminālā province
Par daudz uz krūts uzņēmuši zāles pļāvēji Ogrē tik cītīgi centās pļaut zāli, ka ar saviem trimmeriem iestūrēja pašvaldības policijas rokās. Savukārt kāds cits grādīgās dziras cienītājs Rēzeknē ar savu spēkratu iebrauca gandrīz futbollaukumā, kad tur notika futbola mačs. Bumbu viņam padzenāt neizdevās, bet spēli pārtraukt gan.
Savukārt Dabas aizsardzības pārvalde šovasar astoņās vietās visā Latvijā – no Kurzemes līdz Latgalei “nomedījusi” invazīvos dzīvniekus, kurus to īpašniekiem nebija ļauts turēt ne sprostos, ne brīvā dabā. Bet Daugavpils Komunālajos kapos pirms pusotras nedēļas trīs spēka mitriķi aizdedzināja saimniecības ēku un kapu kopiņas. Ilgi “varoņiem” uz brīvām kājām neiznāca vaļoties, jo pēc dažām dienām viņi jau nonāca aiz restēm. Toties rēzekniešus uztrauc tas, ka pilsētas komunālās saimniecības darbinieki nav pamanījuši, ka iestājušies garie rudens vakari, kas mudina ieslēgt ielu apgaismojumu.
Ogrē piedzēruši zāles pļāvēji nenovalda trimmeri
Tieši kilometru garajā Mednieku ielā Ogrē, kas no pilsētas centra ved uz Mālkalnes apkaimi, pagājušās nedēļas pirmdienā pašvaldības policisti “sašņorēja” trīs pārāk grīļīgus vīrus, kuri neadekvātā stāvoklī ielas malā ar trimmeri pļāva zāli, kas varēja radīt apdraudējumu ne tikai pašiem darbarūķiem, bet arī apkārtējiem un satiksmes drošībai, ja šie trimmeris ar visu trimmerētāju pēkšņi nonāktu uz visai noslogotās un prestižās pilsētas ielas brauktuves (prestižas tāpēc, ka Mednieku ielā atrodas tirdzniecības centrs “Ogres prestižs”). Pirms nedēļas Ogres plašsaziņas līdzekļi vēstīja:
“8. septembrī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Mednieku ielā, notiek zāles pļaušana un viens no pļāvējiem, iespējams, ir alkohola reibumā. Adresē sastapti zāles pļāvēji, kuri bija manāmā reibuma stāvoklī, par ko liecināja nestabila gaita, šļupstoša runa un alkoholam raksturīga smaka. Noskaidrotas personības, kā arī veikta alkohola koncentrācijas noteikšana. Vienam no pļāvējiem konstatēts 1,91 promili, otram 4,01 promili, bet trešajam – 3,61 promili stiprs alkohola reibums. Par minēto faktu informēti personu darba devēji.”
Vietējie “Ogres Ziņām” esot pastāstījuši, ka visvairāk iereibušais zāles pļāvējs esot bijis komunālā uzņēmuma “Ogres namsaimnieks” darbinieks. Tā kā pāri mēram “iepļāvušie ribās” pļāvēji pļaujamos agregātus nebija izstūrējuši uz ielas, tad pret viņiem nevar ierosināt lietu par satiksmes noteikumu neievērošanu, bet gan visdrīzāk trijotnei piemēros darba likumdošanas neievērošanu – gan par darba pienākumu pildīšanu alkohola reibumā, gan darba drošības noteikumu neievērošanu.
To aktīvi sociālajos tīklos komentējuši ogrēnieši: * “Liegums trimmera vadīšanai uz pusgadu un trimmera konfiskācija - turpmāk tikai ar izkapti”; * “Plašiem un līganiem vēzieniem pļauts!”; * “Ko jūs ņemās, pļāvējs tas ir pļāvējs”; *” Un kāds ir sods par agresīvu trimmera vadīšanu dzērumā?”
Rēzeknē dzērājšoferis “norauj” futbolmaču
Ja acīgie Ogres kārtības sargi izglāba zāles pļāvēju iestūrēšanu kādā sportiskā aktivitātē, jo salīdzinoši netālu no Mednieku ielas Ogrē atrodas Ledus halle, Futbola laukums un Bērnu rotaļu laukums, tad Rēzeknē iedzēruša transportlīdzekļa vadītāja “drosme” neatturēja no veselīgu sportisku aktivitāšu apmeklēšanas.
Pagājušās nedēļas ceturtdienā futbola spēles laikā Rēzeknes Olimpiskā centra stadiona žogā iebrauca iereibis transportlīdzekļa vadītājs, liecināja sociālajos medijos publicētais video un policijas sniegtā informācija. Video redzams, ka automašīna ar Lielbritānijas numuriem nobrauc no ceļa, apgāžas un ietriecas stadiona žogā, to sabojājot. Avārijas laikā stadionā notika futbola spēle.
Valsts policija ziņo, ka tā ceturtdien pulksten 15:10 saņēma informāciju par negadījumu Stacijas ielā: “Policijas rīcībā ir informācija, ka automašīnas "Lexus" vadītājs, iespējams, neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās.” Vienlaikus gan izrādījies, ka šoferis ir bijis pamatīgā dzērumā. Likumsargi, notikuma vietā pārbaudot vadītāju, konstatēja, ka viņš pie spēkrata stūres bija sēdies, būdams 1,88 promiļu reibumā.
Jāpiebilst, ka negadījums izraisīja arī sportisku incidentu. Negadījuma brīdī tika pārtraukta futbola spēle un futbolisti, aizmirsdami par bumbu, steidza palīgā dzērājšoferim.
Invazīvi nevēlamie dzīvnieki visā Latvijā
Dabas aizsardzības pārvalde šovasar Siguldas, Dienvidkurzemes, Ķekavas, Aizkraukles, Augšdaugavas, Rēzeknes, Ogres, Salaspils un Bauskas novados, kā arī Liepājā veikusi 12 pārbaudes savvaļas dzīvnieku turēšanas vietās un privātkolekcijās, un astoņos gadījumos atklājusi bez atļaujas turētas invazīvo dzīvnieku sugas. Pārvalde uzsver: invazīvās sugas apdraud vietējo bioloģisko daudzveidību un ekosistēmas, tāpēc to turēšana un izplatīšana ir stingri regulēta.
Invazīvo sugu uzraudzību nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību. Lai izņēmuma gadījumos saņemtu atļauju invazīvo sugu turēšanai, pārvaldē jāiesniedz Iesniegums invazīvās sugas īpatņa turēšanai nebrīvē.
“Lai arī šīs zīdītāju sugas ir eksotiskas un cilvēkiem interesantas, tomēr bīstamas mūsu vietējai faunai un florai. Dažas no tām ir spējīgas izdzīvot Latvijas savvaļā, tādēļ, ja dzīvnieki nejauši nokļūst dabā, strauji vairojoties un patērējot resursus, ko citādi izmantotu vietējās sugas, tie var apdraudēt ekosistēmu stabilitāti un pat cilvēku saimnieciskās aktivitātes, piemēram, lauksaimniecību vai ūdens resursu apsaimniekošanu. Tāpēc mēs stingri kontrolējam šo dzīvnieku turēšanu privātkolekcijās, izvērtējam nepieciešamību tos turēt un izņēmuma gadījumos raugāmies, lai turēšana būtu atbildīga un saskaņota,” skaidro pārvaldes Savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vadītāja Karīna Lazdāne.
Konstatēts, ka bez pārvaldes izsniegtām atļaujām tiek turētas tādas sugas kā jenoti, nutrijas, Dienvidamerikas degunlācīši un Ķīnas mundžaki, kas Eiropas Savienībā atzītas par invazīvām un iekļautas nevēlamo sugu sarakstā.
Īpaši aktuāla problēma Latvijā šobrīd ir nutriju turēšana. “Nutrijas vēsturiski Latvijā audzētas kā kažokzvēri, mūsdienās viņu audzēšana nebrīvē šim nolūkam vairs nav izdevīga, taču arī šobrīd tās sastopamas gan kā apskates objekti dzīvnieku turēšanas vietās, gan pavairotas gaļas ieguvei. Daudzi neapzinās, ka šo dzīvnieku turēšana ir aizliegta,” uzsver Karīna Lazdāne.
Sugu un biotopu aizsardzības likums paredz sodu invazīvo sugu pārvaldības jomā. Un tas nav mazs: par Eiropas Savienības invazīvo sugu sarakstā iekļauto indivīdu turēšanu, izmantošanu, tostarp ierobežotos apstākļos, arī pētniecībai vai saglabāšanai ārpus dabiskās dzīvotnes, maiņu vai jebkādu cita veida nodošanu citām personām bez kompetentās iestādes izsniegtas atļaujas, kā arī par tirdzniecību vai laišanu tirgū piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz sešsimt naudas soda vienībām, bet par audzēšanas, transportēšanas, izplatīšanas vidē, vairošanās vai ierobežošanas pasākumu neīstenošana fiziskai personai var piemērot sodu līdz 300 naudas soda vienībām (1500 eiro), bet juridiskām personām - līdz 600 naudas soda vienībām (3000 eiro).
Daugavpilī dedzina kapsētu
Daugavpils Komunālajos kapos 11. septembrī ļaundari aizdedzināja to teritorijā esošo saimniecības ēku un kapu kopas, Jauns.lv informēja Valsts policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Jūlija Jurāne. Šonedēļ policisti jau aizturējuši piromānus. Tie izrādījušies divdesmitgadīgi spēka mitriķi – divi dzimuši 2005., bet viens viens - 2004. gadā.
“11. septembrī no rīta Valsts policijas Latgales reģiona Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka Daugavpilī, Komunālo kapu teritorijā, nezināmas personas aizdedzinājušas saimniecības ēku un kapu kopas. Veicot pirmstiesas izmeklēšanu un operatīvos meklēšanas pasākumus, Valsts policijas amatpersonām būtisku atbalstu iespējamo vainīgo personu identificēšanā un noskaidrošanā sniedza Daugavpils pilsētas pašvaldības policisti.
Tādējādi šā gada 15. septembrī likumsargi aizturēja 2005. gadā dzimušu vīrieti, bet 16. septembrī - divus vīriešus, dzimušus 2004. un 2005. gadā. Visas personas tika ievietotas īslaicīgās aizturēšanas vietā. Saskaņā ar policijas rīcībā esošo informāciju, nozieguma izdarīšanas brīdī aizturētie atradās alkohola reibumā. Izmeklēšana turpinās, un tiek skaidrots iespējamais nozieguma motīvs. Kopējais zaudējumu apmērs šobrīd vēl tiek precizēts. Jāatzīmē, ka aizturētās personas iepriekš nav nonākušas Valsts policijas redzeslokā.
Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185. panta 2. daļas, proti, par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu vai citādā vispārbīstamā veidā vai ja tā izdarīta lielā apmērā, vai ja tās rezultātā vainīgā neuzmanības dēļ iestājusies cilvēka nāve vai izraisītas citas smagas sekas. Par to paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Tāpat pret personām uzsākts kriminālprocess arī pēc Krimināllikuma 228. panta otrās daļas, proti, par kapa, apbedījuma urnas, apbedīta vai neapbedīta līķa apgānīšanu, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par to soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu,” ziņo Jūlija Jurāne.
Rēzeknē iestājusies “tumsas valstība”
Līdz ar vasaras beigām un garo rudens vakaru iestāšanos cilvēki arī pamanījuši, ka ne vienmēr saule ir mūžam debesīs. It sevišķi rēzeknieši, kuri “Facebook” grupā “Sakārtosim Rēzekni” sūkstās, ka nu vakaros pa pilsētu pārvietoties ir gaužām neomulīgi:
* “Tumsa. Zem tilta var mierīgi aplaupīt!”; * “Puspilsēta tumsā,”; * “Pulkveža Brieža 1 un Pulkveža Brieža 3. Varbūt mūsu komunālā saimniecība vismaz kabatas lukturīšus nakts laikā nodrošinās?”: * “Pat Atbrīvošanās alejā tumsa valda,” * “Visa pilsēta tumsā,”; * “Katru vakaru ap pulksten 21:40 Pulkveža Brieža ielā 1 un 3a izslēdz āra gaismu. Un tā turpinās laikam jau mēnesi. Ir cilvēki kuri strādā līdz 22:00 vakarā. Naktis tagad ir tumšas. Cik ilgi tas tā turpināsies? Vai tiešām neko nevar izdarīt. Besī ārā jau,” * “Jau vairāk kā mēnesi šajā rajonā normāli nedeg gaisma,”; * “Nedeg jau kopš ziemas. Vasarā vismaz gaišs laik bija,”; * “Pagājušā gada ziemā jau bija tumšs kā alā. Ja ne Ziemassvētku gaismiņas dzīvokļu logos, būtu jāorientējas pēc zvaigznēm.”