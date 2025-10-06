Limbažu novada Salacgrīvas pagastā jūras krastā atrasta izskalota drona atlūza (spārns).
5. oktobrī Valsts policija saņēma informāciju, ka Limbažu novada Salacgrīvas pagastā jūras krastā atrasta izskalota drona atlūza (spārns), apdraudējums sabiedrībai nav konstatēts, ziņo Valsts policija.
Par notikušo sākts kriminālprocess un informēti Nacionālie bruņotie spēki. Pieļaujams, ka drona atlūza varētu būt no tā paša drona, kura detaļa izskalota septembrī Ventspils novadā, bet apstākļi tiek precizēti.
Jauns.lv jau vēstīja, ka 18. septembrī, Ventspils novada Varves pagasta pludmalē tika atrasta drona atlūza. Nacionālie bruņotie spēki skaidroja, ka tā bija, iespējams, astes daļa no Krievijas mānekļa drona "Gerbera", ko, spriežot pēc marķējuma un dizaina, ražo Krievijas bruņotie spēki.