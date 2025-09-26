Starp Imantas un Zolitūdes stacijām vilciens aizķēris elektromotorolleri - satiksme posmā ir apturēta
Vilciena maršrutā Rīga-Sloka, starp Imantas un Zolitūdes stacijām, vilciens aizķēris elektromotorollera vadītāju, kas šķērsoja sliedes, nepārliecinoties par savu drošību. Saistībā ar notikušo, vilcienu kustība Tukuma dzelzceļa līnijā, šobrīd ir traucēta.
AS "Pasažieru vilciens" (PV) pārstāve Sigita Paule norāda, ka šodien ap plkst.14.29 persona ar elektromotorolleri šķērsoja sliežu ceļu, iepriekš nepārliecinoties par satiksmes drošību, un tika aizķerta no tuvojošā vilciena. Viņa uzsvēra, ka vilciena vadītājs nekavējoties reaģēja - tika veikta avārijas bremzēšana un izmantota signāltaure, tomēr sadursmi nebija iespējams novērst.
Pēc notikušā tika izsaukti operatīvie dienesti - Valsts policija un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), kas ieradās notikuma vietā un veica nepieciešamos pasākumus. Cietušais nogādāts medicīnas iestādē.
Informācija PV mājaslapā liecina, ka Rīga (plkst.15.00)-Sloka (plkst.15.50) brauc ar aptuveni 40 minūšu kavējumu, vilciens, Rīga (plkst.15.30)-Tukums II (plkst.16.51) brauc ar aptuveni 20 minūšu kavējumu. Tāpat vilciens Dubulti (plkst.15.24)-Rīga (plkst.15.59) brauc ar aptuveni 40 minūšu kavējumu, vilciens Tukums II (plkst.16.07)-Rīga (plkst.17.29) brauc ar aptuveni 45 minūšu kavējumu, bet vilciens Rīga (plkst.14.30)-Tukums II (plkst.15.51) brauc ar aptuveni stundas kavējumu.
Vienlaikus vilciens Sloka (plkst.15.09)-Rīga (plkst.15.59) ir atcelts dzelzceļa posmā Sloka-Dubulti, kā arī vilciens Rīga (plkst.14.00)-Sloka (14.50) ir atcelts dzelzceļa posmā Dubulti-Sloka.