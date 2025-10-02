FOTO, VIDEO: "Par mājām, kur nav jābaidās!" - pie Saeimas protestē pret izstāšanos no Stambulas konvencijas

Virkne NVO pie Saeimas protestē pret izstāšanos no Stambulas konvencijas
Virkne nevalstisko organizāciju (NVO) ceturtdien pie Saeimas nama rīko miermīlīgu protestu, aicinot deputātus saglabāt Latvijas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā un nekavējoties noraidīt likumprojektu par izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Sanākušie skandē dažādus saukļus, aicinot deputātus neatbalstīt izstāšanos no Stambulas konvencijas. Protesta dalībnieki izkliedz saukļus, kuri vēsta "Populisms posta, konvencija sargā!", "Vardarbībai - nē! Konvencijai - jā!", "Sieviešu sišana nav mūsu vērtība".
Tāpat sanākušo rokās ir Latvijas karogi, kā arī plakāti, kuri vēsta "Rokas nost no konvencijas", "Par Saeimu, kas tur savu vārdu!", "No drošības neizstājas" un "Par mājām, kur nav jābaidās".
Jaunatnes organizācija "Protests" informēja, lai demonstrētu šo nostāju, akcijā piedalās "Protests", centrs "Marta", krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes", centrs "Dardedze", "Latvijas attīstībai" jaunatnes nodaļa "Jaunieši attīstībai", politiskās partijas "Vienotība" jaunatnes organizācija, kustības "Par!" jauniešu organizācija "Par Jauniešiem!", "Jaunie Eiropas federālisti", lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) un viņu draugu apvienība "Mozaīka", kustība "Neons", biedrība "Active Rainbow", biedrība "Sievietei paveicās" un nodibinājums "Ilgtspējas fonds".
Kā norāda "Protests", Stambulas konvencija ir praktisks instruments cilvēktiesību aizsardzībā. Kopš tās ratifikācijas valstī ir ieviesti bargāki sodi varmākām, nodrošināti krīzes dzīvokļi cietušajiem un ieviesta elektroniskā uzraudzība bīstamākajiem likumpārkāpējiem, norāda organizācijā.
Šie mehānismi nodrošina reālu aizsardzību sievietēm un bērniem, veicinot drošāku sabiedrību kopumā, pauž "Protests". Organizācijas uzsver, ka atteikšanās no konvencijas vājinātu šo sistēmu un atstātu cietušos bez aizsardzības.
"Izstāšanās no konvencijas būtu pretrunā Latvijas starptautiskajām saistībām un demokrātijas principiem, vājinot drošību un sabiedrības vienotību. Latvijas vieta ir būt aktīvai starptautiskās demokrātiskās kopienas daļai, aizsargājot visneaizsargātākos," norāda organizatori.
Kā atzīmē organizatori, viņu mērķis ir saglabāt un stiprināt tiesiskumu, demokrātiju un drošību, nodrošinot, ka ikviens cilvēks valstī var dzīvot bez bailēm no vardarbības un diskriminācijas. Valdībai jāstrādā, lai veicinātu reālu drošību un aizsargātu visus sabiedrības locekļus, ievērojot starptautiskās saistības un cilvēktiesību principus, pauž "Protests".
Petraviča uz demonstrantu fona cenšas filmēt "TikTok" video
Jāpiebilst, ka demonstrantu vidū izcēlās arī Saeimas deputāte Ramona Petraviča (LPV) , kura protestu izmantoja kā politiskās aģitācijas platformu. Deputāte pasākuma laikā, uz demonstrantu fona, centās uzņemt video, lai papildinātu savu sociālo tīklu saturu, tomēr viņas aktivitātes acīmredzami negāja pie sirds demonstrantiem, kuri politiķi skaļi ūjnāja un ar žestiem parādīja, ko par viņas aktivitātēm domā.
Jau vēstīts, ka Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) ir uzdevusi Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) pārstāvošajam labklājības ministram Reinim Uzulniekam skaidrot, ko Labklājības ministrija (LM) paveikusi, lai īstenotu Stambulas konvencijas apņemšanās vardarbības mazināšanai.
Premjeres rezolūcijā Uzulniekam teikts, ka viņam paveiktais jāskaidro Saeimas komisijās, kā arī nākamās nedēļas valdības sēdē 7. oktobrī.
Ministru prezidente ir uzdevusi labklājības ministram pārstāvēt Ministru kabinetu Saeimas Ārlietu komisijas sēdēs, kurās tiks skatīts likumprojekts "Par izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu", sniegt informāciju Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Sociālo un darba lietu komisijai un Juridiskajai komisijai par Konvencijas ieviešanā paveikto un plānoto, kā arī tikties ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, ņemot vērā pilsoniskās sabiedrības pārstāvju atklāto vēstuli, skaidrojot paveikto vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanā un apkarošanā.
Premjere norāda, ka LM bija konvencijas virzītāja un ir vardarbības pret sievietēm un bērniem novēršanas plāna koordinētāja un izpildītāja. Premjere Uzulniekam rezolūciju pasniedza masu mediju klātbūtnē, piebilstot, ka Uzulnieka pārstāvētā ministrija, acīmredzot, nav darījusi pietiekami, lai savas partijas deputātiem skaidrotu Stambulas konvenciju.
Pateicoties valdošajā koalīcijā ietilpstošās ZZS atbalstam, Saeima 25.septembrī vērtēšanai Ārlietu komisijā nodeva opozīcijas deputātu ieceri denonsēt tā saukto Stambulas konvenciju, kas nozīmētu izstāšanos no tās.
Par likumprojekta nodošanu komisijai nobalsoja 55 deputāti, pret balsoja 33 parlamentārieši. Koalīcijas deputāti no "Jaunās vienotības" un "Progresīvajiem" balsoja pret likumprojektu, bet par balsoja deputāti no ZZS.
Koalīcijas partneri paziņoja, ka ZZS balsojums parlamentā ir koalīcijas līguma pārkāpums un pirmdien ZZS pārstāvji pie Siliņas tika uzaicināti, lai sniegtu paskaidrojumus.
ZZS apgalvo, ka mainījusi attieksmi pret konvenciju, jo esot tikusi pārkāpta Stambulas konvencijai pievienotā deklarācija, piemēram, Kultūras un Izglītības ministrijas popularizējot dzimtes ideoloģiju, kas neatbilstot deklarācijā noteiktajai izpratnei par dzimumu - tikai vīrietis un sieviete. Paziņojumā gan netika precizēts, tieši kur, kad un kā abas ministrijas būtu popularizējušas dzimtes ideoloģiju.
ZZS aicināja Siliņu vērtēt, kāpēc konvencijas mērķi - vardarbības pret sievietēm un ģimenē mazināšana - netiekot pilnvērtīgi īstenoti. ZZS kritizēja "Jaunās vienotības" vadībā strādājošās ministrijas - Veselības ministrija nespējot izveidot atbalsta centrus seksuālās vardarbības upuriem, IZM kavējoties ar pedagogu apmācībām un vardarbības mazināšanas programmu ieviešanu, bet Iekšlietu ministrija nepietiekami strādājot varmāku nošķiršanā. Savukārt ZZS kontrolētā LM strādājot pie vardarbības mazināšanas neatkarīgi no konvencijas.