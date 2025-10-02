Koncertzālē “Lielais dzintars” top izrāde ģimenēm par Liepāju un liepājniekiem
17. oktobrī plkst. 11.00, 13.00 un 19.00 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” būs iespēja piedzīvot jaunu muzikālu izrādi ģimenēm “Liepu tēvu teikas”, ko scenogrāfs, režisors un rakstnieks Varis Siliņš radījis īpaši koncertzāles desmit gadu jubilejai. Izrādē atklāsies dažādi pastāsti par Liepāju un liepājniekiem, kur satiekas īstenība un dzīva fantāzija.
Liepājā dzīvo Liepu tēvs. Neviens viņu nav saticis vaigā, tomēr zināms, ka viņš ir apmēram 400 gadu vecs vīrs, kas dzīvo sazin kur un pazīst pilsētā katru laternu, katru bruģakmeni, katru dzegu. Liepu tēvs Liepājā saredz to, ko citi ikdienas steigā nepamana – viņi vienkārši paskrien garām. Neesot ar to mierā, Liepu tēvs savus novērojumus mēdz pierakstīt un rodas Liepu tēva teikas, kur tīši un netīši sajaucas izdoma un realitāte.
“Šajā izrādē mēs mēģināsim ar bērniem un pieaugušajiem kopā radīt paši savas teikas kā to varētu darīt Liepu tēvs, jo stāsti ir mums visapkārt. Viņi mētājas pa zemi, karājas pie sienām, lido pa gaisu, izaug no zemes. Viņus ir jāmāk tikai ieraudzīt,” aicina izrādes režisors Varis Siliņš.
Izrādē skatītāji tiksies ar radījumu, ko sauc par Svepšķi, ieradīsies arī Metalurga govs, un visu vainagos stāsts par Iemīlējušos skursteni. Pieredzējušais komponists Jēkabs Nīmanis radījis izrādes mūziku, kur viņa iedomāto liepu lapu ceļu un skaņu efektus īstenos čellists Krišjānis Gaiķis, angļu raga pavēlnieks Āris Burkins un ģitārists Harijs Roziņš. Stāstnieku lomā iejutīsies aktieri
Maija Romaško-Burkevica un Kaspars Gods, kuri izrādes laikā aicinās arī skatītājus iesaistīties teiku papildināšanā.
Liepājnieki pazīst un augstu vērtē Liepāju – par to nav šaubu. Ar “Liepu tēva teikām” skatītāji tiek aicināti pavērst skatu uz neparastākām pilsētas vietām un satikt neikdienišķas būtnes. Un vislabāk to darīt ģimenes lokā, lai pēc izrādes ietu Liepājas ielās un pilsētai pieķertos vēl ciešāk.
Izrāde veidota, pamatojoties uz Vara Siliņa 2021. gadā izdoto grāmatu “Liepu tēva teikas”. Autors, pastaigājoties pa pilsētu, pamanījis vairākas interesantas vietas un objektus, un izdomājis, ka tie pelnījuši savu stāstu. Tā tapušas kopumā 50 teikas par dažādām Liepājas vietām, kur sajaucas brīva izdoma un fakti par vēsturiskām personībām un reāliem notikumiem.
Izrādi “Liepu tēva teikas” organizē SIA “Lielais Dzintars”. Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds, fonds “Uniting”, “Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle, Austrijas vēstniecība Latvijā un kafejnīca “Čello”.