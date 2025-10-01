Kuldīgā aizturētas trīs personas pēc narkotiku lietošanas gadījuma, kad slimnīcā nogādāti vairāki cilvēki - viena pie mākslīgās dzīvības uzturēšanas
Aizvadītajā nedēļā Valsts policijā saņemta informācija, ka medicīnas iestādē Kuldīgā nogādāta bezsamaņas stāvoklī esoša 21 gadus veca sieviete, kura, iespējams, lietojusi narkotiskās vielas un šobrīd viņa tiek mākslīgi uzturēta pie dzīvības. Valsts policijas amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesu un aizdomās par narkotisko vielu apriti aizturēja trīs personas. Kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana.
Aizvadītajā nedēļā, 24. septembrī, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju no Kuldīgas slimnīcas, ka slimnīcā nogādāta 21 gadus jauna sieviete, kurai konstatēta saindēšanās ar narkotiskām vielām. Sākotnējā informācija liecina, ka divas sievietes lietojušas narkotiskās vielas, vienai no viņām kļuvis slikti, tāpēc izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki un sieviete bezsamaņas stāvoklī nogādāta medicīnas iestādē. Otras sievietes dzīvībai un veselībai briesmas nedraud. Sieviete, kura nogādāta medicīnas iestādē, iepriekš nebija nonākusi policijas redzeslokā par apreibinošo vielu lietošanu.
Savukārt 26. septembrī Valsts policijā saņemta informācija, ka Kuldīgas slimnīcā atrodas persona, kura, iespējams ir narkotisko vielu ietekmē. Valsts policijas amatpersonas, ierodoties notikuma vietā, noskaidroja, ka 39 gadus veca sieviete ir Talsu novada iedzīvotāja un paskaidroja, ka esot lietojusi narkotiskās vielas, kuras ieguvusi Kuldīgā. Pirmo reizi sieviete slimnīcā nonāca 25. septembrī, kad viņai palika slikti, taču pēc medicīniskajiem izmeklējumiem tika palaista mājās un 26. septembrī viņas veselības stāvoklis pasliktinājās, tādēļ izsaukusi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekus.
Tāpat 26 septembrī Kuldīgā, medicīnas iestādē nogādāts 23 gadus vecs vīrietis, kurš, iespējams, lietojis narkotiskās vielas. Abas šīs personas jau iepriekš bija nonākuša policijas redzeslokā par narkotisko vielu lietošanu un policijas rīcībā esošā informācija neliecina, ka šie divi gadījumi būtu saistīti ar iepriekš minēto gadījumu, kurā sieviete bezsamaņas stāvoklī nogādāta medicīnas iestādē.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas, veicot izmeklēšanu kriminālprocesā, aizvadītajā nedēļā aizdomās par narkotisko vielu izplatīšanu Kuldīgā aizturēja vienu personu. Savukārt vakar, 30. septembrī, Ventspilī aizturētas vēl divas personas aizdomās par apreibinošo vielu nelegālu apriti. Kratīšanas laikā pie personām atrasta un izņemta marihuāna, elektroniskās cigaretes bez akcīzes markām, maisiņi ar, iespējams, apreibinošām vielām, tabletes un nauda, kas, iespējams, iegūta noziedzīgā ceļā, pārdodot apreibinošās vielas. Valsts policijas amatpersonas ir nozīmējuši ekspertīzes, lai noteiktu vielu daudzumu un sastāvu. Valsts policijas amatpersonas turpina darbu uzsāktajā kriminālprocesā
Valsts policijā brīdina, ka sintētisko narkotiku popularitāte pieaug, kas var radīt īpašu apdraudējumu veselībai, jo šīs vielas ir ārkārtīgi spēcīgas, un pat nelieli daudzumi var izraisīt nāvi. Šobrīd sintētiskie opioīdi ir pieejami dažādās formās, pat līdzināties konfektēm, kas lietotājam var radīt pieņēmumu, ka tās ir mazāk bīstamas, taču šāds uzskats ir maldīgs, norāda Valsts policijas Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes 2. nodaļā. Zīmīgi arī, ka bieži vien “melnajā” tirgū patiesais vielas sastāvs krasi atšķiras no pārdevēja norādītā, kas padara narkotiku lietošanu sevišķi bīstamu un neprognozējamu.
Valsts policija atgādina, ka apreibinošo vielu aprite Latvijā ir nelegāla un ir sodāma, un aicina iedzīvotājus informēt Valsts policiju, ja ir aizdomas par personām, kuras nodarbojas ar apreibinošo vielu nelegālu apriti. Atgādinām, ka ziņot var pa tālruni 112, kā arī zvanot uz Valsts policijas uzticības tālruni 67075444 (šis ir automātiskais atbildētājs, tāpēc informāciju precīzi jādefinē), vai arī rakstot uz e-pastu uzticiba@vp.gov.lv.