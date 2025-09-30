Kuldīgā slimnīcā nonāk vairāki cilvēki pēc sintētisko narkotiku lietošanas
Pagājušajā nedēļā Kuldīgas slimnīcā nonākušas vairākas personas pēc sintētisko narkotiku lietošanas, informēja Valsts policijā.
Kuldīgas slimnīcā 24.septembrī nogādāta bezsamaņas stāvoklī esoša 21 gadu veca sieviete, kura, iespējams, lietojusi narkotiskās vielas. Sieviete iepriekš nav nonākusi policijas redzeslokā par apreibinošo vielu lietošanu. Policija sākusi kriminālprocesu un turpina izmeklēšanu.
Savukārt 26.septembrī medicīnas iestādē nogādāta 39 gadus veca sieviete un 26 gadus vecs vīrietis, kuri arī, iespējams, lietojuši apreibinošās vielas. Abas šīs personas jau iepriekš nonākušas policijas redzeslokā par narkotisko vielu lietošanu, un policijas rīcībā esošā informācija neliecina, ka šis gadījums būtu saistīts ar 24.septembra gadījumu.
Valsts policija brīdina, ka sintētisko narkotiku popularitāte pieaug, kas var radīt īpašu apdraudējumu veselībai, jo šīs vielas ir ārkārtīgi spēcīgas, un pat nelieli daudzumi var izraisīt nāvi.
Patlaban sintētiskie opioīdi ir pieejami dažādās formās, var pat līdzināties konfektēm, kas lietotājam var radīt pieņēmumu, ka tās ir mazāk bīstamas, taču šāds uzskats ir maldīgs, norāda Valsts policija. Turklāt bieži vien "melnajā" tirgū pieejamo vielu patiesais sastāvs krasi atšķiras no pārdevēja norādītā, kas padara narkotiku lietošanu sevišķi bīstamu un neprognozējamu.
Pašvaldība norāda, ka Kuldīgas novada Pašvaldības policija regulāri apseko izglītības iestādes un jauniešu pulcēšanās vietas - īpaši skeitparku un Pilsētas estrādi -, kā arī īsteno preventīvo darbu skolās. Pēc šīs informācijas saņemšanas darbs tiek turpināts pastiprinātā režīmā - biežāk veicot profilaktiskās pārbaudes un iesaistoties izglītojošās nodarbībās, lai jauniešus brīdinātu par apreibinošo vielu lietošanas riskiem un sekām.