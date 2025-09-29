Vēl viena jauna sistēma: Latvijas iedzīvotājiem gatavo nākamo digitālo "pārsteigumu"
Digitālās identifikācijas maciņa ieviešana Latvijā būs nozīmīgs solis digitālajā transformācijā, taču vienlaikus radīs virkni izaicinājumu gan valsts pārvaldē, gan privātajā sektorā. Par to ziņo IT uzņēmums "Euso".
Smags pārbaudījums
Uzņēmums uzsver, ka vissmagākais pārbaudījums būs sarežģītais lietotāju piesaistes process, tā dēvētais "onboarding", kā arī esošo autentifikācijas rīku paralēla pastāvēšana, tostarp Smart-ID un eParaksta izmantošana.
Ar digitālā identifikācijas maciņa ieviešanu Latvijā būtiski mainīsies esošā digitālās autentifikācijas vide. Taču galvenais izaicinājums būs tieši pirmajā solī - lietotāju pieslēgšanā. Lai sistēma varētu attālināti pārliecināties par personas identitāti, nepieciešams uzticams un sarežģīts pārbaudes process. Atcerēsimies, cik mulsinošs bija identitātes apstiprināšanas process Smart-ID ieviešanas laikā.
Šajā gadījumā jāņem vērā, ka daļai sabiedrības šis solis var būt sarežģīts un laikietilpīgs, kas varētu kavēt šī rīka masveida izmantošanu visā valstī, - norāda "Euso".
Digitālā maciņa ieviešana neizbēgami liks aktualizēt jautājumu par eParaksta nākotni kā autentifikācijas rīku. Ja digitālais maciņš pilnībā pārņems autentifikācijas funkcijas, tad laika gaitā eParaksts kā atsevišķs instruments var zaudēt savu nozīmi.
Smart-ID kļūs lieks
Izmaiņas skars arī esošos privātos autentifikācijas rīkus. Jaunā rīka universāla un droša pieejamība visiem iedzīvotājiem nozīmēs, ka tādi risinājumi kā banku lietotnes, kodu kartes un pat tik populārais Smart-ID pakāpeniski kļūs lieki.
Svarīga loma digitālā maciņa ieviešanā tiek piešķirta valsts iestādēm, kurām nāksies darboties plašā ekosistēmā. Vienlaikus tiek prognozētas grūtības ar daudzu iesaistīto pušu koordinēšanu, kā arī kompetentu speciālistu trūkums, kas var pagarināt ieviešanas procesu. Papildu uzmanība būs jāvelta drošības jautājumiem.
Kas īsti ir šis digitālais maciņš?
Digitālais identifikācijas maciņš ir droša elektroniska platforma, kas ļauj cilvēkiem identificēties tiešsaistē un izmantot dažādus digitālos pakalpojumus - piemēram, parakstīt dokumentus, piekļūt valsts un privātā sektora pakalpojumiem, veikt autentifikāciju un autorizāciju, kā arī glabāt savus digitālos identifikatorus vienuviet. Tas būtībā ir kā digitālais ID un rīks, kas atvieglo un padara drošāku lietotāja identitātes pārbaudi internetā.
Digitālā maciņa mērķis ir apvienot Eiropas iedzīvotājus vienā drošā un ērtā sistēmā, kas ļautu glabāt oficiālos dokumentus digitālā vidē, apstiprināt savu identitāti, droši veikt maksājumus un kontrolēti apmainīties ar personalizētiem datiem gan publisko, gan privāto pakalpojumu ietvaros.
Latvija jau piedalās Eiropas pilotprojektā šai jaunajai sistēmai - NOBID, kura ietvaros izstrādāts digitālā maciņa pirmā dizaina prototips. Tomēr līdz brīdim, kad tas kļūs par ikdienas rīku iedzīvotājiem, jāatrisina vairāki svarīgi jautājumi - galvenokārt jānodrošina droša lietotāju pieslēgšanās (onboarding) procesa īstenošana.