Pazīstamo brīvmācītāju Valteru Korāli vaino seksuālā vardarbībā. Viņš to sauc par politisko izrēķināšanos
Pie oficiālajām Baznīcām nepiederošais garīdznieks Valters Korālis esot apvainots seksuāla rakstura noziegumos, Jauns.lv informēja anonīmi avoti. Jauns.lv skaidroja lietas apstākļus gan pie paša vardarbībā vainotā, gan Valsts policijā. Valters Korālis visus apvainojumus noraida, sakot, ka tā esot “politiska izrēķināšanās”.
Sociālajos tīklos jau kādu mēnesi virmo kaislības ap brīvmācītāja Valtera Korāļa it kā aizturēšanu, kas “raisot sašutumu un neziņu par notiekošo”. Viņš esot apcietināts un policija lēmusi par drošības līdzekļa piemērošanu viņam. Tas it kā saistīts ar dzimumnoziegumu pret nepilngadīgo. Tai pašā laikā izbrīnot fakts, ka viņš joprojām sniedz sakrālos pakalpojumus – vada kristības, kāzas un bērēs. Bet tie ir tikai pārsvarā anonīmi komentāri internetā. Vienlaikus pašā tīmeklī rodami paša mācītāja ieraksti, ka viņš, tāpat kā agrāk, saimnieko savā zemnieku saimniecībā Limbažu novada Katvaru pagastā un vada sakrālas ceremonijas.
“Tā ir politiska izrēķināšanās!”
Otrdien, 16. septembrī, Jauns.lv sazvanīja Valteru Korāli, kurš tajā brīdī saimniekoja savā lauku saimniecībā un grasījās doties uz Rīgu, kur viņam kā garīdzniekam bija jāizvada kāds aizgājējs. Viņš bija uz brīvām kājām un nenoliedza, ka kādi nelabvēļi pret viņu izvirzījuši nepamatotas apsūdzības par it kā veiktu seksuāla rakstura noziegumu. Bet tā neesot tiesa, jo pretējā gadījumā tik smagos pārkāpumos apsūdzētā persona neatrastos vis uz brīvībā, bet gan sēdētu aiz restēm.
Sīkāk gan viņš nevēlējās komentēt šīs apsūdzības, vien piebilda, ka tā esot “politiska izrēķināšanās”. Konkrētus politiskus spēkus, kas pret viņu īsteno šo izrēķināšanos gan viņš nenosauca, vien varēja noprast, ka tie ir šobrīd pie varas esošie. Kā zināms, Valters Korālis ir krasā opozīcijā pastāvošajai valsts varai, tā saucamais “antivakseris”, gatavojies aktīvi iesaistīties politikā un pirms kāda laika opozīcijas “Latvijas tautas kanālā” valdošās varas attieksmi pret tautu nosauca par “vardarbību”.
Valters Korālis internetam pagriež muguru
Pēdējos mēnešus gan Valters Korālis atturas sniegt politiskus komentārus un vērtējumus. Drīz pēc šogad notikušajām pašvaldību vēlēšanām viņš sociālajā tīklā “Facebook” ierakstījis:
“Šos vārdus jau gatavojos sacīt gandrīz gadu, bet vilcinājos. Nu ir laiks. Esmu šos gadus bijis ļoti aktīvs sociālo tīklu lietotājs, diskutētājs un domu paudējs. Jau agrāk esmu teicis, ka mūža otrā puse cilvēkam ir paredzēta arvien vairāk viņam pašam. Manas domas daudzos jautājumos jūs jau ziniet. Atkārtoties un iet pa apli nav lielas jēgas. Mācīšos kaut ko jaunu, bet sevī. Arī reklamējies esmu nu jau gana daudz un, liekas, ka pietiekami, lai ikviens saprastu ko daru un vai kādam to vajag. Bet ik pa laikam pa kādai reklāmai ielikšu gan.
Vēlos atpūsties no šī visa. Esmu nolēmis veltīt vairāk laika savai veselības kūrei, iekšējai pasaulei un mieram. Vienmēr ir īstais laiks, lai iesāktu ko jaunu savā dzīvē, lai ieietu nākamajā posmā. Visās nozīmēs. Tāpēc pagriežu sānu vai pat muguru internetam, kas patiesībā ir mana (un daudzu cilvēku) modernā un alkainā atkarība, kas atņem tik daudz laika, lai to varētu veltīt daudz tiešāk sev. Jā, arī citiem, bet bez stiklotā ekrāna starp mums. Bez pārāk daudz vārdiem, lai nonāktu pie būtības. Katrs pie savas. Jo mūža laikā šo jāpaspēj.”
Luterāņu padzītais mācītājs
Pirms vairāk nekā 30 gadiem tika slēgtas Valtera Korāļa un Gunas Korāles laulība, bet rožaina laulības dzīve Korāļu pārim nebija lemta. Vismaz sievai Gunai ģimenes dzīve sagādājusi ne vienu vien pazemojumu, rakstīja Jauns.lv.
2008. gada sākumā Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Bīskapu kolēģija Valteru Korāli atbrīvoja no Valmieras Svētā Sīmaņa draudzes mācītāja amata, jo luterāņu vadībai nebija pieņemami, ka mācītājs nav ievērojis sesto bausli: “Tev nebūs laulību pārkāpt!”. Faktiski laulības statuss Gunai un Valteram Korāļiem bija tikai “uz papīra”. Pats Valters Korālis gan teic, ka Baznīca vadība ar viņu esot izrēķinājusies tādēļ, ka viņš iebildis pret tās saimniecisko politiku.
Guna jau daudzus gadus dzīvo Rīgā, kur gan izskolojusi abu meitas, gan pati iedzīvojusies un guvusi materiālu patstāvību. Savukārt mācītāja ikdiena paiet Limbažu pusē, kur viņš nodarbojas ar zemkopību un mežkopību. Tāpat viņš apceļo Latviju, brīvmācītāja statusā gan kristot bērnus un laulājot pārus, gan vadot atvadu ceremonijas bērēs.
Policija lietā par dzimumnoziegumu pret nepilngadīgo
Jauns.lv jautāja Valsts policijai, vai Limbažu pusē ir ierosināta kāda lieta par seksuāla rakstura noziegumiem un vai tajos varētu būt apsūdzēts Valters Korālis. Policija, neminot apsūdzētā vārdu un pārkāpuma raksturu, sniedza šādu atbildi:
“Valsts policija nevar komentēt par konkrētām personām un to iespējamo saistību ar kriminālprocesu, jo tas pārkāptu personas datu aizsardzību un nevainīguma prezumpciju. Varam apstiprināt, ka Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja lietvedībā atrodas kriminālprocess par noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar dzimumnoziegumiem pret nepilngadīgo. Šajā kriminālprocesā vienai personai ir piemērots aizdomās turētā statuss. Tāpat procesā ir iesaistītas bērnu tiesību aizsardzības iestādes, tostarp bāriņtiesa. Kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 160. panta ceturtās daļas, un 166. panta ceturtās daļas, un šobrīd notiek pirmstiesas izmeklēšana. Plašāki komentāri netiks sniegti, lai nenodarītu kaitējumu procesa gaitai.
Vienlaikus Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kuru, iespējams, skāruši šādi noziedzīgi nodarījumi Limbažu novadā vai citviet Latvijā. Informāciju iespējams sniegt, zvanot pa tālruni 112. Anonimitāte tika nodrošināta.”
Krimināllikuma 160. panta ceturtā daļa paredz sodu par seksuāla rakstura darbību nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tā izdarīta, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo, ja tas izraisījis smagas sekas vai ja tas izdarīts ar personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, bet Krimināllikuma 166. panta ceturtā daļa - par sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas personas pamudināšanu, iesaistīšanu, piespiešanu piedalīties vai izmantošanu pornogrāfiskā priekšnesumā vai pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā. Pirmajā gadījumā paredzēts cietumsods ir no pieciem līdz 15 gadiem, bet otrajā – no trim līdz 12 gadiem.