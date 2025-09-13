Zaudētais Tukuma smukums, Ziemeļkurzemes motodžigiti un Liepājas “superēdiens”: kriminālā province
Aizvadītajā nedēļā īpaši izcēlušies, un ne tai labākajā nozīmē, kurzemnieki. Liepājā deviņstāvu nama Ventspils ielā piektajā stāvā kāds aizmārša uz plīts pārgatavoja ēdienu, kas piedega. Rezultātā vairāk nekā 200 nama iemītniekiem piedūmojuma dēļ nācās atstāt dzīvokļus un gaidīt kamēr ugunsdzēsēji izvēdina telpas.
Savukārt Ziemeļkurzemē Valsts policija ar dronu konstatēja, ka uz autoceļiem lauku apvidos netrūkst džigitu, kuri pa ceļiem joņo neievērojot satiksmes noteikumus. Bet daudzi nedēļas nogalēs nevar iekļūt sabiedriskajā transportā, kas kursē starp Ventspili un Kuldīgu. Toties Tukumā kāds smukuma nīdējs naktī izspārdījis puķupodus pilsētas centrā.
Katastrofāla situācija Ventspils-Kuldīgas autobusā
Laikā, kad valstiskā līmenī spriež par to, ka jāsamazina reģionālo autobusu reisi un jāpaaugstina biļešu cenas, jo pārāk maz pasažieru, citviet situācija ir gluži pretēja. Ventspils pilsētas pašvaldības mājas lapā kāds neapmierināts pasažieris raksta:
“Lūdzu, padomāt par papildus reisiem vai lielāku autobusu piektdienu vakaros no Ventspils uz Kuldīgu, jo 5. septembrī situācija bija katastrofāla. Nerunājot pat par to, ka nopērkot biļeti uz sēdvietu, tāda sēdvieta nemaz nav. Studenti, skolēni dodas mājās, Ventspils aicina jauniešus no pagastiem un blakus pilsētām, bet nevar nodrošināt drošus sabiedriskā transporta pakalpojumus. Cik dzirdēts 5. septembrī vairāki autobusi esot bijuši pārpildīti. Lūdzu rast iespējas un domāt par drošību un pieejamību. Pilns autobuss jau bija no autoostas. Ap desmit cilvēku palika Lielā prospekta pieturā, netiekot mājās, jo šis pēdējais autobuss pat nepiestāja, jo fiziski nav vietas pat kur stāvēt.”
Par neapmierinošo satiksmi starp šīm abām Kurzemes pilsētām izteikušies vairāki interneta komentētāji: * “Tāpat arī uz Ventspili… svētdienas vakarā visi skolēni netika autobusā,”; * “Bieži vien piektdienās vairāki ap pulksten 20:30–21:00 grib doties mājās no darba, no Kuldīgas uz Ventspili, taču diemžēl pēdējais autobuss no Kuldīgas uz Ventspili atiet ap 19:00. Tad sanāk, kad, piemēram, man un vēl dažiem jāpaliek pa nakti Kuldīgā,”; * “Tā nav vienīgā problēma. Atceramies arī to, ka dažās pieturās stāv kontrole, kas pārbauda vai pasažieri ir piesprādzējušies, un ne tikai transporta kontrole, bet arī valsts policijas ekipāžas var apstādināt autobusu un pārbaudīt vai pasažieri ir piesprādzējušies. Tad jautājums, kāda būs situācija? Un, protams, padomājiet arī par gaisa kvalitāti un temperatūru kas ir autobusā, kā tas var būt izciešami? Šī situācija ir jārisina nekavējoties,”; * “Kā vispār kas šāds ir pieļaujams, zinot, ka visiem pasažieriem transportā ir jāpiesprādzējas?! Drausmas,”; * “Trešdienās kursē lielais autobuss, kurš praktiski tukšs, bet piektdienās mazais mikriņš. Lai samaina vietām!”
Uz šo uzņēmums “Ventspils reiss” atbild: “Piektdienas, 5.septembra, vakarā, Kuldīgas virzienā bija trīs reisi: 17:10 maršrutā Ventspils–Kuldīga un 17:35 maršrutā Ventspils–Kuldīga-Skrunda, ko apkalpo “Ventspils reiss”, un reiss 18:30, ko apkalpo “Latvijas sabiedriskais autobuss”. Šajā reisā uzņemti komentāram pievienotie foto attēli un minēts, ka Lielā laukuma pieturā palika ap 10 pasažieru. Pārbaudot video ierakstus no novērošanas kamerām, reisos, ko apkalpo mūsu uzņēmums, redzams, ka autobusu vadītāji ir uzņēmuši visus pasažierus, ieskaitot tos, kas gaidīja Lielā laukuma pieturā.
Lai uzlabotu pasažieru iespējas pārvietoties Kuldīgas virzienā, piektdienā eksperimentālā kārtā kādā no reisiem, ko apkalpo “Ventspils reiss” (vai nu 17:10 vai 17:35) tiks nozīmēts papildus autobuss. Lai varētu sekot līdzi pasažieru plūsmai un izvērtēt, kurā no reisiem tiešām nepieciešams papildus autobuss, aicinām plānot braucienus un braukšanas biļetes iegādāties savlaicīgi nevis tieši pirms reisa.”
Ziemeļkurzemes “autodžigiti”
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa amatpersonas aizvadītajā nedēļā uzraudzīja ceļu satiksmes drošību, izmantojot bezpilota lidaparātu jeb dronu Kuldīgas, Talsu un Ventspils novados pie dzelzceļa sliedēm un vietās, kur saņemti signāli, ka ceļu satiksmes dalībnieki neievēro ceļa zīmes “STOP” jeb “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts” prasības, kopumā konstatējot 18 ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus, informē Valsts policija:
* 5. septembrī Ventspils novadā fiksēti divi automašīnu vadītāji, kuri neievēroja ceļa zīmes ”STOP” prasības. Automašīnas “Volkswagen” vadītājs pārvietojās pa autoceļu P111 (Ventspils-Grobiņa) virzienā uz autoceļu P108 (Ventspils-Kuldīga-Saldus) un automašīnas “Mercedes-Benz” vadītājs pārvietojās pa autoceļu P123 (Zlēkas-Ugāle) virzienā uz autoceļu A10 (Rīga-Ventspils), neizpildot ceļa zīmes prasības. Tāpat konstatēts, ka šim autovadītājam nebija līdzi transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.
* 6. septembrī uz autoceļa Skrunda-Aizpute fiksēti četri motociklu vadītāji, kuri pie “STOP” zīmes neapturēja transportlīdzekli. Neviens no transportlīdzekļu vadītājiem necentās aizbildināties un vēl pirms likumsargi paspēja pieiet pie motociklistiem klāt, izskanēja “vainīgs!”, uzriez saprotot, ko viņi izdarījuši nepareizi. Komunikācija bija laipna un visi vīrieši sodam piekrita. Tāpat konstatēts, ka viens no viņiem nav ieguvis attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.
* Tāpat 2. septembrī Kuldīgas novadā tajā pašā vietā automašīnas “KIA” vadītājs ne tikai neizpildīja ceļa zīmes “STOP” prasības, bet arī veica apdzīšanas manevru, šķērsojot ceļa horizontālo apzīmējumu “balta nepārtraukta līnija”.
* Savukārt 7. septembrī Talsu novadā fiksēts viens mopēda vadītājs, kurš neapturēja transportlīdzekli pirms dzelzceļa pārbrauktuves. Pēc tam, kad likumsargi apturēja mopēda vadītāju, konstatēti vairāki citi pārkāpumi – mopēds nav reģistrēts noteiktajā kārtībā, kā arī vadītājam ir transportlīdzekļa vadīšanas tiesību liegums, beigusies medicīniskā izziņa, transportlīdzeklim nav veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, kā arī vīrietis gada laikā no iepriekšējo sodu piemērošanas nav veicis piemēroto naudas sodu nomaksu, kas nozīmē, ka viņam bija piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu, par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 207. ceļa zīmi (par transportlīdzekļa neapturēšanu), piemēro naudas sodu 30 eiro apmērā.
Tukuma smukuma postītājs
Ceturtdienās rītā tukumniekiem omu sabojāja ieraudzītais pašā pilsētas centrā – Pils ielā. Vietā, kurā, pēc viņu domām, ir jāvalda kārtība, jo tā atrodas starp divām policijas (pašvaldības un valsts) ēkām, un ir “pārbāzta” ar novērošanas kamerām. Tomēr likumsargu klātbūtne netraucēja kādu Pils ielā izmētāt un izsvaidīt puķu podus. Internetā rodami ieraksti:
* “Naktī Tukumā kādam paša rociņas nav klausījušas un “uzmācās“ Pils ielas puķupodi... Ceram, ka huligāns nokļuvis filmā jeb notverts novērošanas kamerās!”; * “Skaists septembra rīts, bet ne labs rīts Pils ielā. Postaža visas ielas garumā! Tukuma novada pašvaldība, Tukuma pašvaldības policija - ceru, ka Pils ielā esošās kameras ir fiksējušas Tukuma smukuma postītājus!”; * “Tas tikai pierāda to, ka mūs naktīs neviens neuzrauga un nesargā. Ja pat pie policijas durvīm notiek šādas lietas.”; * “Pils iela - abos galos policija! Liekas, kur vēl drošāka dzīve kā uz Pils ielas! Bail iedomāties, kas notiks, kad policija aizies uz jaunajām telpām.”
Drīz vien jau laikraksts “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” vētīja: “Kā noskaidrojām Tukuma pašvaldības policijā, vainīgais personāžs ir noskaidrots. Šobrīd tiek veiktas nepieciešamās darbības, lai personu sauktu pie atbildības. Viss notiek!!!”
Vairāk nekā 200 cilvēki evakuējas piedeguša ēdiena dēļ
209 cilvēki ceturtdienas, 11. septembra, vakarā bija spiesti atstāt savus dzīvokļus un evakuēties piededzināta ēdiena dēļ. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) informē: “Pulksten 22:21 saņemts izsaukums Ventspils ielā Liepājā, kur deviņstāvu ēkas piektajā stāvā uz ieslēgtas plīts bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens 0,01 kvadrātmetra platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 209 cilvēki. Ugunsdzēsēji izvēdināja telpas, un pulksten 22:50 darbs notikuma vietā noslēdzās.”