Uz ātrgaitas šosejas pretējā virzienā; alus ballīte beidzas cietumā, bet atpūta pie jūras - grāvī: kriminālā province
Pagājušajā nedēļā neiztika bez ekstrēmām situācijām gan uz labiem, gan uz sliktiem ceļiem. Tā uz ātrgaitas Ķekavas apvedceļa kāds “Volvo” vadītājs pamanījās braukt pretējā braukšanas virzienā. Šai gadījumā pie vainas nebija ceļa kvalitāte, kā tas ir dodoties uz Veczemju klintīm Salacgrīvas pusē: brauc cik lēni un labi gribi, bet bieži vien bez “piezemēšanās grāvī” neiztikt.
Arī kājāmgājējiem no nepatikšanām neizbēgt, it sevišķi, ja viņi izvairās no soda izciešanas un sarīko alus ballīti Vangažu autobusa pieturā. Tāpat likumsargiem nācies Latvijas vidi atbrīvot no mēsliem, kas bija noglabāti mežos. Ozolaines pagasta mežā izrakts centners hašiša, bet Bekuciemā – pusotra tonna dažādu atkritumu.
Bīstamais ceļš uz Veczemju klintīm
Automašīnas grāvjos ceļā uz Veczemju klintīm Salacgrīvas pagastā
Prieku atpūtniekiem došanos uz Veczemju klintīm Vidzemes jūrmalā sagandē autoceļš, kurš atpūtas vietā bieži vien “piedāvā” iebraukšanu grāvī.
Vidzemes jūrmalā iecienīts tūrisma objekts ir Veczemju klintis Salacgrīvas pagastā uz kurieni ar auto ik vasaru dodas desmitiem un simtiem ceļotāju, kurus laipni uzņem kempings “Klintis”. Bet visu prieku gan atpūtniekiem, gan tūrisma biznesa ceļotājiem sagandē autoceļš. Kempings “Klintis” sociālajā tīklā “Facebook” publicējis vairākus fotouzņēmumus, kā ceļā uz kempingu grāvī iebraukuši dabas mīļotāju auto.
“Ir ļoti skumji, ka strādājot kempingā jau desmit gadus nekas nemainās no Limbažu novada pašvaldības puses attiecībā uz ceļa posmu no Tallinas šosejas Oltūžiem virzienā uz Veczemju klintīm. Pie mums uz kempingu, kā arī uz Veczemju klintīm brauc ļoti daudz tūristu no citām valstīm. Brauc arī no visām Latvijas maliņām. Un pa šiem gadiem grāvjos ir bijušas neskaitāmas automašīnas.
Ir rakstīts, zvanīts… taču līdz galam šo situāciju neviens neuztver nopietni. Klienti atbraucot pie mums un liekot stāvvietā savas mašīnas pirmām kārtām sāk mums pārmest ceļa stāvokli. Mēs savukārt zvanam, rakstam, informējam attiecīgas iestādes par ceļa stāvokli. Es saprotu, ka mūsu valstī nav pietiekoši naudas lai salabotu katru mazsvarīgo ceļu. Arī lieliem projektiem tās trūkst… Bet tā vasara ir tik īsa un vai tiešām nevar izplānot to ceļa posmu, kur ir pastiprināta kustība, labāku uzraudzību. Varbūt tomēr atbildīgām personām vajadzētu biežāk apsekot tādus ceļa posmus.
Ceļš vienkārši ir katastrofāls. Uz zvanu ar lūgumu atsūtīt greideru saņēmām sirsnīgu: “Paldies, ka jūs mūs informējāt, mēs nodosim informāciju tālāk, bet līst taču lietus... Jautājums: cik vēl ārzemju mašīnām būs jābūt grāvi?!”
Ierakstu komentējuši desmitu desmitiem interneta lietotāju. Lūk, tikai daži viedokļi:
Inese Miksone: “Bijām pavasarī, labprāt brauktu vēl, jo ļoti patika, bet diemžēl ceļš līdz kempingam bija briesmīgs. Skumji, ka vietai, ar kuru Latvijā ir jālepojas un jārāda tūristiem, piekļuve ir tik drausmīga. Limbažu novada domei kauns par nolaidību.”
Vineta Šulca: “Nenormāla “trepe” viss ceļš. Un tad vēl izskalotās apmales!”
Līga Kugrēna: “Un, ja vēl ilgāku laiku nav lijis, tad tas putekļu mākonis tāds, ka ja pretī brauc mašīna, pēc tam jāstājas malā, jo neko neredz. Ja vēl nav vēja, tad ilgs laiks paiet, kamēr var braukt tālāk. Otrā reizē, kad braucu uz Veczemju klintīm ceļš bija labāks - nebija putekļu, bet iemaņas braukšanai pa “slīdošas” grants ceļu, īpaši līkumos, vajag gan, apgūt jau iepriekš. Ne visās valstīs ir iespēja trenēties braukt pa šādu ceļu.”
Evija Lauvdal: “Tur tiešām nepatīkami braukt, ceļš kā redele, šaurs, putekļi, līkumi un tie viltīgie grāvji abās ceļa pusēs.”
Līna Tīna Buča: “Arī mēs bijām jūlijā, kamēr nebūs sariktēts ceļš, ieturēsim pauzi.”
“Slepkavības mēģinājums” uz Ķekavas apvedceļa
Savukārt Pierīgā – uz Ķekavas apvedceļa autobraucējiem jāuzmanās no kāda sava kolēģa, kurš nesen pa to braukalēja pretējā braukšanas virzienā. Ķekavas novada pašvaldības policija vēsta:
“Uz Ķekavas apvedceļa fiksēts “Volvo” vadītājs, kurš brauca pretējā virzienā uz ātrgaitas šosejas!
Šādi manevri apdraud ne tikai pašu vadītāju, bet arī visus pārējos satiksmes dalībniekus. Šādās situācijās nekad neturpiniet braukt! Apstājieties drošā vietā un sazinieties ar policiju – tas var izglābt dzīvību!
Lai konstatētu un sodītu pārgalvīgus braucējus, pašvaldības policija uzsāka sadarbību ar Ķekavas apvedceļa uzturētāju SIA “Infra O&M”, kas uztur mūsdienīgu videonovērošanas kameru tīklu uz apvedceļa. Šī sadarbība ļauj mums operatīvi reaģēt un saukt pārgalvīgos pie atbildības. Tas ir ļoti labs sadarbības modelis, kad publiskās pārvaldes iestāde sadarbojās ar privāto uzņēmumu sabiedriskās kārtības nodrošināšanas funkcijas pildīšanā.”
Policistu uzņemtais video ar “nepareizo” “Volvo” braukšanas stilu internetā izpelnījies teju pusotru simtu komentāru. Lūk, daži: Ansis Ataols Bērziņš: “Tas ceļš ir uztaisīts tā, ka parasts cilvēks bez navigatora nevar neapmaldīties. Mentiem: pirms kādus sodīt, izvērtējiet, vai tomēr situāciju nav izraisījusi projektētāja un uzturētāja vaina, un šoferis ir tikai to neizdarības upuris - varbūt glups, neattapīgs, bet vienalga – upuris.” Normunds Liepins: “Nu šitādam mudakam vajadzētu uz mūžu atņemt tiesības.”
Jana Tretyakova: “Nu labi, redzi, ka iebraucis auzās, taču varēja apgriezties, vai apstāties, neradot bīstamo situāciju uz ceļa, kamēr bija iespēja, bet nē, cilvēks turpina braukt - to gan nesaprotu.” Martins Ansons: “Slepkavības mēģinājums ar iepriekšēju nodomu. 116. pants: 5-20 gadi cietumā.” Normunds Plasiņš: “Kad atbrauc atvaļinājumā no UK.” Ilona Šerna: “Mākam bļaut, lai uztaisa normālus ceļus. Lūk, normāls ceļš, bet braukt pa tādu lielie brēcēji nemāk...”
Bekuciemā bekot nepatīkami
Pašvaldības uzņēmums “Rīgas meži” informē, ka Ogres novada Tomes pagasta Bekuciema apkārtnes mežā uzgājis apslēptu atkritumu kalnu: “Uzieta kārtējā atkritumu kaudze mežā – šoreiz Bekuciemā! Papildus ikdienas darbiem kolēģiem nācās savākt aptuveni 1,5 tonnas sadzīves un būvniecības atkritumu.”
Meža piemēslotājus nosoda arī interneta komentētāji: * Aivars Ozols: “Un te ir jāaizdomājas tiem cilvēkiem, kas ņem pakalpojumu no “ss.com saškas”, kas piedāvā izvest atkritumus pa zemāko cenu”; * Gatis Loditis: “Tas ir šokējoši! Vajadzētu parakāties, gan jau kādā maisiņā būs kāds pavediens, pierādījums, no kurienes tie Bekuciema meža piedrazotāji!”
Vangaži: no ballītes uzreiz uz cietumu
Ropažu novada pašvaldības policija informē, ka no apcietinājuma izvairījušās personas sarīkoja ballīti Vangažu sabiedriskā transporta pieturvietā un no tās uzreiz nonāca apcietinājumā:
“Pagājušās nedēļas svētdienas rītā pašvaldības policijas darbinieki patrulēja Vangažos un pieturvietā pamanīja vairākas personas, pie kurām atradās alus kaste, un daži iepakojumi bija atvērti. Veicot pārrunas un pārbaudot personu datus, noskaidrots, ka divas no tām izvairās no apcietinājuma. Personas nekavējoties aizturētas un nodotas Valsts policijai procesuālo darbību veikšanai.”
Ozolaines pagastā policisti atrod centneru narkotiku
Augusta vidū Valsts policijas Kriminālpolicijas biroja Rēzeknes reģionālās nodaļas amatpersonas Rēzeknes novada Ozolaines pagastā aizturēja 1975. gadā dzimušu vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par noziedzīgu darbību veikšanu. Likumsargi kopumā viņa īpašumos izņēma aptuveni 100 kilogramus, nezināmas augu valsts izcelsmes – hašišam līdzīgu vielu un 382 460 cigarešu (19 423 paciņas) ar Baltkrievijas akcīzes markām un bez tām. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, kurā turpinās izmeklēšana.
14. augustā Ozolaines pagastā, veicot operatīvos pasākumus saistībā ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti, likumsargi aizturēja 1975. gadā dzimušu vīrieti, Jauns.lv informēja policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Jūlija Jurāne. Vīrieša dzīvesvietā, transportlīdzeklī un garāžā likumsargi kopumā izņēma 382 460 “Kenzo Club Apple mentol”, “NZ Gold”, “Arizon Queen crust”, “MG Black” un citu marku cigaretes. Atrastās cigaretes bija gan ar Baltkrievijas akcīzes markām, gan bez akcīzes markām. Tāpat pie vīrieša tika atrastas un izņemtas apritē aizliegtas stratēģiskas nozīmes preces. Likumsargi vīrieti ievietoja īslaicīgās aizturēšanas vietā.
Turpinot darbu iepriekš uzsāktajā kriminālprocesā, likumsargi nākamajā dienā Ozolaines pagasta meža masīvā konstatēja speciāli izveidotu slēpni zemē. Tajā bija ierakti deviņi maisi, kuros atradās 83 iepakojumi ar zaļganbrūnas krāsas, nezināmas augu valsts izcelsmes – hašišam līdzīgu vielu. Kopējais svars - aptuveni 100 kilogrami. Šobrīd ir nozīmētas ekspertīzes, lai noteiktu precīzu izņemto vielu sastāvu.
Pret aizturēto personu uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta pirmās daļas, proti, par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.