Satracināts deputāts vilcienā, apzagta Kurzemes mazā Rundāle, Staļģenes kapu “apgānītāji”: kriminālā province
Vairākus mēnešus neviens nebija pamanījis ka Ārlavas pagastā no Nogales pils, kuru dēvē par Kurzemes mazo Rundāli, nozagts vēsturisks bronzas kroņlukturis. Ja uz Ārlavu jau sen kā nekursē vilciens, tad uz Saulkrastu pusi gan var aizbraukt ar elektrisko vilcienu, pie tam visnotaļ “ekstrēmi”.
Var gadīties, ka “palaimējas” iesēsties vilcienā ko nakts laikā apzīmējis kāds neatzīts mākslinieks, bet var arī izbaudīt nervu stresu, ja reģistratorā neizdodas reģistrēt nopirkto biļeti un satraukties par gaidāmo soda naudu, kā tas nesen bija Rīgas domniekam Ringoldam Balodim. Savukārt Daugavpilī kontrabandas apkarotājiem izdevies atklāt un konfiscēt tūkstošiem paciņu nelegālo cigarešu.
Kurzemes mazajā Rundālē nozagts vēsturisks kroņlukturis
Valsts policija ziņo, ka no Nogales muižas kungu mājas jeb Nogales pils, kas celta no 1874. līdz 1880. gadam Talsu novada Ārlavas pagastā, kas sākotnēji piederējusi vācbaltiešu Firksu dzimtai, bet vēlāk Tranzē un Nolkenu dzimtām, un ir Valsts aizsargājams kultūras piemineklis, šogad laika posmā 4. janvāra līdz 11. augustam nozagts vēsturisks 19. gadsimta bronzas kroņlukturis.
Daudzi uzdod jautājumu, kāpēc vairākus mēnešus neviens nebija pamanījis, ka no pils jeb kungu mājas pazudis kroņlukturis. Te jāatgādina ēkas, ko mēdz dēvēt par arī par mazo Kurzemes Rundāli, neseno vēsturi. 1981. gadā Nogales pils, kurā līdz tam atradās skola, nonāca sovhoza “Lubezere” bilancē un tajā sākās vērienīgi restaurācijas darbi, pils pakāpeniski kļuva par svarīgu kultūras centru, bet pēc valsts neatkarības atjaunošanas tā tika privatizēta un nesakārtoto īpašumu tiesību un 1994./1995. gada banku krīzes dēļ ieguldījumi pils remontā tika bremzēti, līdz 1999. gadā restaurācijas darbi tika pārtraukti. Pirms desmit gadiem ziņoja: “2014. gadā pili pārvaldīja Nikolajs Napolovs. Telpu stāvoklis esot apmierinošs, pils daļēji iekonservēta. Par apmeklējumu jāsazinās ar pils pārvaldnieku.” Vietējie iedzīvotāji interneta komentāros raksta
Tā nu tagad kāds bija atslēdzis durvis un ieraudzīja, ka lustra vairs nav savā vietā. Tagad Valsts policija aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri var sniegt kriminālprocesā noderīgu informāciju par zādzību. Bez tam nozagts ir ne tikai lukturis, bet arī krāsainais metāls no radiatoriem. Pilī iekļūts pa logu, to atspiežot.
Interneta komentētāji šajā sakarā nevis vairāk pauž nosodījumu zagļiem, bet gan pils īpašniekiem, kuri to pametuši novārtā: * “Zagt ir slikti, protams. Bet tas nepadara mazāk uzjautrinošu faktu, ka svarīgs kultūras piemineklis glabāts tik "uzmanīgi un rūpīgi" ka tā pazušana tiek pamanīta tikai pēc pusgada. Gribētos sodu zaglim un arī līdzšinējam īpašniekam, par nevīžīgu kultūras pieminekļa glabāšanu,”; * “Bija elektrība atslēgta un tumsa,”; * “Kā varēja nemanīt septiņu mēnešu laikā, ka nozagta lustra? Nav jau adata,”: * “Pils ir pamesta, tur neviens neatrodas, nav ne signalizācija, ne novērošanas kameras. Bezatbildība no privātu īpašnieku puses,” * “Jābrīnas, ka tikai lustra nozagta. Neviens tur nekopj un nerūpējas pa to īpašumu, neviens neuzrauga. Iet demolē, kas grib. Braucot garām, var redzēt, ka vai nu nevienam nepieder ,vai arē nevienam neinteresē,”; * “Pamestā ēkā kameru nav.”
Pierīgā apķēpā vilcienu
Savukārt Pierīgā policisti meklē kādu vilciena apķēpātāju: “Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Ziemeļu iecirknī uzsākta resoriskā pārbaude saistībā ar elektrovilciena apzīmēšanu, kas notika šā gada jūlija beigās. Policija aicina aplūkot video un foto, un atsaukties ikvienu, kurš, iespējams, atpazīst tajā redzamo personu, kas apzīmējusi vilcienu!”
Policijas iecirkņu teritoriālā iedalījuma nepārzinātājiem, atliek vien minēt, kur atrodas tāds “Pierīgas Ziemeļu iecirknis”, kurā uzdarbojies “eļektričkas mākslinieks”. Tā kā šī iecirkņa kantori atrodas Saulkrastos un Siguldā, var nojaust, ka apķēpātājs pirms pusotras nedēļas “izdaiļojis” elektrovilcienu uz Saulkrastu/Skultes līnijas, jo uz Siguldu brauc vien dīzeļvilcieni.
Rīgas domnieku satracina vilciena reģistrators
Bet ar to “Vivi” nedienas nebeidzas Saulkrastu/Skultes līnijā šonedēļ nebeidzās, un pasažieru vilciens ir kļuvis ne tikai par upuri, bet arī ļaundari jeb nervu bojātāju. Skarbus vārdus tam veltījis bijušais Saeimas deputāts un kādreizējais valsts galvenais notārs, tagad Rīgas domnieks Ringolds Balodis (“Latvija pirmajā vietā”), kurš piedzīvojis pamatīgu nervu pārdzīvojumu braucienā no Skultes uz Rīgu:
“Kādu laiku nebiju braukājis ar vilcienu. Šodien izlēmu to izdarīt. Biju dzirdējis, ka biļeti esot jāreģistrē reģistratorā, ja pasažieris to neizdarīs - būšot jāmaksā sods. Liels sods! Tas nekas, ka biļete nopirkta, galvenais jāpiereģistrē. Sviests, manuprāt, bet nu labi, kārtība ir kārtība. Likums ir likums! Vilcienā iekāpis es veselas trīs minūtes centos savu mobilo (ar tajā esošo elektronisko biļeti) visvisādas veidos bāzt klāt tam “Vivi” reģistratoram, taču manas pūles nevainagojās ar panākumiem. Jutos visai muļķīgi un skaudri sāku izjust tuvojošā soda nenovēršamību. Nu sods par to, ka neesmu reģistrējies. Samierinājies ar nenovēršamo sodu apsēdos. Pēc pāris pieturām salonā parādās konduktors, kurš pārdeva dažiem pasažieriem biļetes. Māju ar roku, lai pienāk. Čalis pienāk ar. Prasu šamējam, kā pareizi ir rīkoties šai situācijā, kad neizdodas vilciena biļeti piereģistrēt? Varbūt ko nepareizi daru? Konduktors mierīgi attrauc, ka nu, jā, esot problēmas ar reģistratoru, jo GPS neesot depo piereģistrēts. Kaut kā tā… Jā - un mani šoreiz nesodīšot.
Nē, nu paldies par to, ka nesodīs, bet kāpēc es mūsu valstī ik uz soļa jūtos, kā tāds pārkāpējs? Pat vilcienā ar nopirktu biļeti? Nu tak paziņojiet savlaicīgi vai? Un vispār kādi sodi, ja ir biļete? Es saprotu pasažieru plūsmas ir jāčeko, bet šitais viss kaut kā, man liekas, ir nepareizi. Turklāt visu laiku salonā pa skaļruņiem skan, ka ir jāreģistrē biļete. Tur neskan, ka reģistratori šoreiz nestrādā. Vāks ne?”
Staldzenes kapu “apgānītāji”
Ventspils komunālā pārvalde publicējusi video ar iedzīvotājiem, kuri šīs nedēļas pirmdienā pēc pulksten desmitiem vakarā Staldzenes kapu konteinerā no auto piekabes stiepa atkritumu maisus un tos izmeta Staldzenes kapsētas gružu konteinerā. Komunālā pārvalde aicina līdzcilvēku palīdzību šo personu meklēšanā, jo tas neesot nelikumīgi – savi saražotie atkritumi jāizmet vietā “savā konteinerā”, par kuru apsaimniekošanu tu maksā: “Kopīgiem spēkiem varam saglabāt kapsētu un tās apkārtni tīru un sakoptu.”
Tomēr šis komunālā dienesta ieraksts guvis neviennozīmīgu reakciju no iedzīvotāju puses, un vairāki uzsver, ka video redzamās personas nekādu lielo skādi nevienam nav nodarījušas, bet daļa iedzīvotāju pret atkritumu izgāzējiem ir skarbi:
* “Ko jūs tur spļaudās?! Labi, ka ne vienkārši mežā izmeta bet konteinerā. Nu, ja, ja izmeta, nesamaksāja, bet nu tas baigi nav liels nekāds noziegums,”; * “Mūsu sētā šitādi katru dienu piebraukā ar saviem atkritumiem, bet jāmaksā pēc tam māju iemītniekiem. Un ne tās mazās summas,”; * “Tādus likt visu gadu strādāt kapos par velti! Sniegu tīrīt, lapas grābt u.t.t.,”; * “Šādus “cūkmeņus” vajag atrast, un visus atkritumus nogādāt viņu sētā, un ar visām bildēm avīzes pirmajā lapā,”;* “Atbrauca, sameta visu konteinerā. Būtu priecājušies, ka ne mežā, gravī vai kādas ielas malā. Noķers, sodīs un nākamreiz sametīs dabā.”
Daugavpilī konfiscē tūkstošiem paciņu nelegālo smēķu
Daugavpilī konfiscētas tūkstošiem paciņu nelegālo cigarešu
1. un 2. septembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas, pārbaudot operatīvo informāciju, saistībā ...
Nedēļas sākumā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas, pārbaudot operatīvo informāciju, saistībā ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti, uzsāka divus kriminālprocesus. Kopumā dažādās vietās likumsargi izņēma 132 420 cigaretes (6621 paciņas, katrā – 20 cigaretes) ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām un bez tām. Uzsāktajos kriminālprocesos turpinās izmeklēšana.
Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Jūlija Jurāne Jauns.lv informē, ka otrdien, 2. septembrī, policisti Daugavpilī aizturēja 1990. gadā dzimušu vīrieti. Likumsargi veica sankcionētu kratīšanu automašīnā “VW Passat” un ar šo personu saistītajās adresēs. Pārmeklējot automašīnas salonu, likumsargi atklāja un izņēma 3000 “NZ Gold” markas cigaretes. Savukārt dzīvoklī un garāžas telpās amatpersonas atklāja un izņēma 54 100 “NZ Gold” un “Marlboro” markas cigaretes. Visas izņemtās cigaretes ir ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām un bez tām. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka persona šīs cigaretes, iespējams, realizēja Daugavpils pilsētas teritorijā.
Savukārt pirmdien, 1. septembrī, pārbaudot saņemto operatīvo informāciju, likumsargi apsekoja kāda Daugavpils pilsētas mikrorajona tirgus teritoriju un atklāja ievērojamu skaitu nelegālo cigarešu. Kopumā amatpersonas atrada un izņēma 75 320 nelegālās cigaretes. Telpās atradās kastes ar 17 dažādu marku cigaretēm – tostarp “Winston Blue”, “Marlboro Gold”, “Queen Superslime”, “Kent Club Apple Mint” un citu marku gan ar Baltkrievijas akcīzes markām, gan bez akcīzes markām.”
Valsts policijā ir uzsākti divi kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas, proti, par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā, vai par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa. Paredzētais sods ir ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.