Pasažieru vilciena un drezīnas sadursme: izmeklēšana atklāj drošības noteikumu pārkāpumu
Pasažieru vilciena un VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) drezīnas sadursmes šogad 7.augustā iemesls bija aizlieguma signāla neievērošana un drezīnas kustība garām manevru luksoforam ar aizliedzošu rādījumu, sacīja Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja Dzelzceļa avāriju izmeklēšanas nodaļas vadītājs Jāzeps Luksts.
Viņš skaidroja, ka drezīnas vadītājs neievēroja aizliedzošo signālu, un šāda rīcība norāda uz cilvēkfaktora kļūdu - situāciju, kad darbinieka pieļautā neuzmanība, nogurums vai nepareizs lēmums noved pie drošības noteikumu pārkāpuma.
Vienlaikus Luksts uzsvēra, ka vainīgās personas noteikšana nebija šīs izmeklēšanas galvenais mērķis - biroja uzmanības centrā ir negadījuma apstākļu un drošības sistēmu izvērtējums.
Tajā pašā laikā Valsts policijā (VP) informēja, ka VP ir sākusi resorisko pārbaudi saistībā ar šo negadījumu.
Luksts uzsvēra, lai atbildētu uz jautājumu, vai dzelzceļa satiksme šādos apstākļos ir pietiekami droša, ir nepieciešama padziļināta izmeklēšana.
Attiecīgajā izmeklēšanā tiks analizēti visi negadījuma apstākļi, izvērtēti jau esošie drošības pasākumi un identificētas iespējamās aizsargbarjeras. "Šīm barjerām būtu jādarbojas kā papildu drošības slānim, kas spēj kompensēt cilvēkfaktora kļūdas un novērst šādu gadījumu atkārtošanos nākotnē," uzsvēra Luksts.
Viņš arī norādīja, ka padziļinātas izmeklēšanas parasti notiek gadu, bet var noslēgties arī ātrāk.
LDz informēja, ka sadursmē drezīna ir nogājusi no sliedēm un ir nodarīti bojājumi elektrovilcienam.
Satiksmes negadījumā iesaistītajā vilcienā bija 92 pasažieri. Negadījumā cilvēki necieta.