Rīgas stacijā saduras vilciens un drezīna - iespējami kavējumi vilcienu kustībā
Pēc AS "Pasažieru vilciena" un VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) drezīnas sadursmes ceturtdien iespējami kavējumi vilcienu kustībā, informēja AS "Pasažieru vilciens" (PV) pārstāvji.
PV informē, ka ceturtdien plkst.14.10 Rīgas stacijā notika satiksmes negadījums, kurā iesaistīts vilciena reiss Rīga-Ogre un LDz drezīna.
Negadījumā cietušo nav, kā arī uz notikuma vietu izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbinieki, Valsts policija (VP) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), informē PV.
PV norāda, ka notikuma vietā tiek nodrošināta pasažieru evakuācija. Vienlaikus, lai pasažierus nogādātu galamērķī, plānots nosūtīt citu vilcienu.
Uzņēmumā informē, ka negadījuma dēļ iespējama vilcienu kustības aizkavēšanās. Tādējādi PV aicina pasažierus sekot līdzi aktuālajai informācijai "Vivi" mājaslapā, mobilajā lietotnē vai, zvanot "Vivi" Klientu apkalpošanas centram pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.
Savukārt LDz informē, ka sadursmē drezīna ir nogājusi no sliedēm un ir nodarīti bojājumi elektrovilcienam. Negadījuma seku likvidēšanas laikā ir gaidāmi PV vilcienu kavējumi Aizkraukles līnijā, bet pasažieru apkalpošana "Vagonu parkā" notiks pie Matīsa ielas. "Incidenta apstākļi tiks noskaidroti," piebilst LDz.
Informācija PV mājaslapā liecina, ka vilciens Ogre (plkst.15.38)-Rīga (plkst.16:21) ir atcelts, kā arī vilciens Rīga (plkst.14.08) - Ogre (plkst.14.51) ir atcelts dzelzceļa posmā Vagonu parks-Ogre.
Savukārt vilciens Rīga (plkst.14.08)-Aizkraukle (plkst.16), Rīga (plkst.15.08)-Lielvārde (plkst.16.07) un vilciens Rīga (plkst.15.38)-Aizkraukle (plkst.17) aties no Vagonu parka Rīgas virziena perona.