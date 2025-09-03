Aizsardzības ministrs uzdevis Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pastiprināt gatavību
Otrdien, 2. septembrī, aizsardzības ministrs Andris Sprūds uzdeva Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pastiprināt gatavību, lai nodrošinātu Latvijas gaisa, informatīvās un kibertelpas pastiprinātu novērošanu, kā arī veikt visu zemessargu apziņošanu.
Visaptverošās valsts aizsardzības mācību “Namejs 2025” laikā, kad Nacionālie bruņotie spēki kopā ar sabiedrotajiem un civilajām sadarbības institūcijām trenē virkni uzdevumu un laikā, kad pie mūsu valsts robežām savas mācības izvērsušas agresorvalstis, aizsardzības ministrs uzdevis pievērst pastiprinātu uzmanību gaisa telpai, informatīvajai telpai un kibertelpai, lai nepieļautu jebkāda veida provokācijas, kā arī uzturēt personālsastāva gatavību reaģēt jebkurā brīdī.
Aizsardzības ministrs uzdevis Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem veikt visu zemessargu apziņošanu ar mērķi noskaidrot viņu gatavību ierasties vienībās un veikt kaujas uzdevumus.
Lai nodrošinātu akustiskās gaisa telpas novērošanas sistēmas ieviešanu Latvijā, ministrs uzdevis bruņotajiem spēkiem veikt tās testēšanu Latvijas austrumu reģionā. Vienlaikus Aizsardzības ministrija informē, ka pēdējā gada laikā ir veikti grozījumi normatīvajos aktos, kas sadarbībā ar Latvijas Gaisa satiksmi ļauj ātri slēgt gaisa telpu apdraudētās teritorijās. Tāpat ir veiktas izmaiņas, kas pastiprina lidojumu kontroli Latvijas austrumu gaisa telpā. Latvijas austrumu pierobežā pastāvīgā dežūrā atrodas Nacionālo bruņoto spēku pretgaisa aizsardzības apakšvienības, kuru uzdevums ir nepieciešamības gadījumā veikt gaisa telpu pārkāpušu lidaparātu notriekšanu.
Ministrs uzdevis bruņotajiem spēkiem sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un citām iestādēm veikt Latvijas informatīvās telpas pastiprinātu novērošanu 24/7 režīmā un pretdarboties dezinformācijai, īpaši laika periodā, kad notiek agresoru valstu mācības “Zapad-2025”.
Vienlaikus aizsardzības nozare aicina sabiedrību kritiski izvērtēt publiski pieejamo informāciju, kā arī nepavairot apšaubāmu saturu no nepārbaudītiem avotiem, tādējādi stiprinot sabiedrības noturību. Sagaidāms, ka Krievija militāro mācību “Zapad-2025” norises laikā izplatīs dažāda veida dezinformāciju par gaidāmajām aktivitātēm, izplatot pārspīlētu un maldinošu informāciju ar mērķi vairot trauksmi un spriedzi NATO valstu sabiedrībās.
Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki turpinās informēt sabiedrību, publicējot informāciju mājaslapās www.mod.gov.lv un www.mil.lv, aizsardzības nozares ziņu portālā www.sargs.lv, kā arī Aizsardzības ministrijas un “Latvijas armija” sociālo tīklu kontos.
No 2. septembra līdz 8. oktobrim visā Latvijā notiek Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības “Namejs 2025”, kurās piedalās karavīri un zemessargi no visām Nacionālo bruņoto spēku vienībām, tostarp valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri un sabiedroto bruņoto spēku karavīri.